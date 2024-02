Karol III. a Sunak budú namiesto stretnutia hovoriť telefonicky

Londýn 7. februára (TASR) - Kráľ Karol III. a britský premiér Rishi Sunak budú v stredu namiesto pravidelného osobného stretnutia hovoriť spolu telefonicky. Kráľovi diagnostikovali rakovinu a v súčasnosti sa nachádza vo svojom norfolskom sídle Sandringham. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Vo všeobecnosti nekomentujeme a ani nebudeme komentovať rozhovory premiéra s kráľom. Ale v tomto prípade sme sa dohodli s palácom, že potvrdíme, že budú spolu hovoriť telefonicky," odpovedal hovorca premiéra na otázku, či Sunak odcestuje za kráľom do Sandringhamu.



Kráľ Karol pricestoval do Sandringhamu v utorok po stretnutí so svojím synom Harrym v Londýne.



Kráľ nedávno podstúpil operáciu pre zväčšenú prostatu. Buckinghamský palác v pondelok potvrdil, že 75-ročnému kráľovi diagnostikovali rakovinu. Typ ochorenia nešpecifikovali. Niektoré povinnosti kráľa počas jeho liečby prevezme jeho syn William spolu s ďalšími členmi kráľovskej rodiny. Karol však bude naďalej vykonávať funkcie hlavy štátu a každý týždeň absolvuje stretnutie s premiérom Sunakom.