Karol III.: Alžbeta II. formovala svet, ovplyvnila životy mnohých ľudí
Autor TASR
Londýn 21. apríla (TASR) - Britský kráľ Karol III. v utorok vzdal hold svojej matke, kráľovnej Alžbete II., ktorá by sa dožila 100 rokov, informovala britská stanica Sky News, píše TASR. Vo svojom príhovore 77-ročný panovník vyjadril presvedčenie, že jeho „drahá mama... zostane navždy v našich srdciach a modlitbách“.
Alžbeta II., najdlhšie vládnuca a najdlhšie žijúca panovníčka v britských dejinách, sa narodila 21. apríla 1926 a na kráľovskom tróne strávila 70 rokov. Zomrela 8. septembra 2022 vo veku 96 rokov.
Jej syn, kráľ Karol III., vo videopríhovore uviedol, že jeho matka formovala svet okolo seba a ovplyvnila životy nespočetného zástupu ľudí. Doplnil, že milióny ľudí si Alžbetu II. budú pamätať pre okamihy dejinného významu, zatiaľ čo iní pre krátke osobné stretnutia, úsmev či láskavé slovo, ktoré pozdvihlo náladu.
Nezabudol spomenúť ani kráľovninu „iskru v oku“, keď v posledných mesiacoch života pri príležitosti 70. výročia svojho nástupu na trón nakrútila scénku, ako v Buckinghamskom paláci popíja popoludňajší čaj s animovaným medvedíkom Paddingtonom - obľúbeným hrdinom z kníh pre deti - a jeden druhému sa vyznávajú z lásky k čaju i marmeládovým sendvičom.
Karol III. poukázal vo videopríhovore na to, že mnohé z udalostí, ktoré sa v súčasnosti vo svete odohrávajú, by jeho matku pravdepodobne znepokojili, no on sám nachádza oporu v jej presvedčení, že dobro vždy zvíťazí.
„Ako mladá princezná Alžbeta vo veku 14 rokov vo svojom prvom prejave vysielanom naživo povedala, každý z nás môže prispieť k tomu, aby bol svet zajtrajška lepším a šťastnejším miestom,“ pripomenul jej slová kráľ Karol III.
Pri príležitosti výročia Alžbetiných nedožitých stých narodenín pripravila kráľovská rodina počas tohto týždňa viacero podujatí. Kráľ Karol III. s manželkou Kamilou navštívili v pondelok novú výstavu venovanú móde, ktorá bola pre Alžbetu typická.
V utorok navštívi kráľ spolu s ďalšími členmi rodiny Britské múzeum, kde si pozrú návrhy národného pamätníka na jej počesť v londýnskom Parku sv. Jakuba. Jeho súčasťou by mali byť sochy kráľovnej aj jej zosnulého manžela, princa Philipa.
„Krajina si jej mimoriadne panovanie pripomenie pamätníkom, ktorý poskytne miesto na zamyslenie pre budúce generácie,“ povedal v súvislosti s týmto projektom britský premiér Keir Starmer.
Kráľova sestra, princezná Anne, otvorí v utorok v londýnskom Regent’s Parku Záhradu kráľovnej Alžbety II. a večer sa v Buckinghamskom paláci uskutoční recepcia.
