Karol III. bude hosťom špeciálneho dielu relácie o reštaurovaní

Londýn 12. októbra (TASR) - Britský kráľ Karol III. sa predstaví v jednej z epizód programu The Repair Shop, ktorú odvysielajú v rámci osláv 100. výročia založenia verejnoprávnej vysielacej spoločnosti BBC.



Panovník si vyberie kus keramiky vyrobenej pri príležitosti diamantového jubilea britskej kráľovnej Viktórie a stolové hodiny z 18. storočia, ktoré zreštauruje tím expertov tejto šou. Cieľom epizódy je ukázať jeho vášeň pre zachovávanie remeselných zručností, uviedla v stredu spravodajská stanica BBC News.



The Repair Shop sa vysiela od roku 2017. Na televíznej šou sa zúčastňuje verejnosť, ktorá do nej prináša svoje rodinné cennosti vyžadujúce si odborné reštaurovanie.



Diel sa nakrúcal od jesene 2021 do marca 2022 – predtým, ako Karol III. (vtedy princ Charles) nastúpil na trón. Túto špeciálnu časť odvysiela večer 26. októbra kanál BBC One.



Moderátor programu Jay Blades a jeho tím sa s panovníkom stretnú v škótskom sídle Dumfries House, ktoré vlastní Karolova charitatívna organizácia The Prince's Foundation.



Kráľ prevedie Bladesa po panstve a stretne sa s niektorými študentmi programu Prince's Foundation, v rámci ktorého sa vyučujú tradičné zručnosti ako kováčstvo, kamenárstvo a rezbárstvo.



Predmetný kus keramiky vyrobila renomovaná firma Wemyss Ware pri príležitosti 60. výročia panovania kráľovnej Viktórie v roku 1897. Stolové hodiny sú zo zbierky Dumfries House.



BBC bola založená 18. októbra 1922 ako British Broadcasting Company, neskôr sa premenovala na British Broadcasting Corporation. Je to najstaršia verejnoprávna vysielacia spoločnosť na svete.