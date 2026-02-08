< sekcia Zahraničie
Karol III. bude v marci hostiť štátnu návštevu nigérijského prezidenta
Londýn 8. februára (TASR) - Britský kráľ Karol III. bude hostiť nigérijského prezidenta Bolu Tinubua, keď africký líder v dňoch 18. a 19. marca uskutoční štátnu návštevu Británie, uviedol Buckinghamský palác v sobotňajšom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Prezidenta s manželkou Oluremi prijmú na Windsorskom hrade západne od Londýna Karol III. a kráľovná Kamila.
Londýn a Abuja uzavreli v novembri 2024 strategické partnerstvo s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti hospodárstva, prisťahovalectva a bezpečnosti.
Nigéria už niekoľko rokov bojuje s džihádistickými povstalcami na severovýchode a s ťažko ozbrojenými zločineckými skupinami na severozápade aj v strede krajiny.
Nigérijské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že obe krajiny majú v úmysle posilniť spoluprácu v oblasti obrany po týždni, ktorý bol poznačený masakrom viac ako 160 ľudí v centrálnom štáte Kwara. Prezident pripísal čin džihádistom.
Obe hlavné mestá tiež podpísali dohodu o hospodárskej spolupráci - ešte začiatkom roka 2024 za predchádzajúcej britskej konzervatívnej vlády.
Nigéria, bývalá britská kolónia a člen Spoločenstva národov, bola prvým africkým štátom, ktorý navštívil britský minister zahraničných vecí (vtedy David Lammy) krátko po tom, ako sa v júli 2024 dostala k moci labouristická vláda.
Nigéria, najľudnatejšia krajina afrického kontinentu s 230 miliónmi obyvateľov a jedna z najväčších afrických ekonomík, je tiež hlavným príjemcom rozvojovej pomoci zo Spojeného kráľovstva, kde žije veľká nigérijská diaspora.
Pôjde o prvú oficiálnu štátnu návštevu nigérijskej hlavy štátu v Británii za uplynulých 37 rokov, hoci prezident Tinubu bol prijatý Karolom III. už v septembri 2024. Britský panovník navštívil Nigériu štyrikrát ešte ako princ z Walesu pred smrťou svojej matky, kráľovnej Alžbety II. v roku 2022.
Nigérijský súd v piatok nariadil britskej vláde zaplatiť 420 miliónov libier rodinám baníkov, ktorých v roku 1949 zabili koloniálne úrady po tom, ako protestovali proti pracovným podmienkam a nevyplateným mzdám obsadením bane, v ktorej boli zamestnaní.
