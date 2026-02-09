< sekcia Zahraničie
Karol III. chce spolupracovať s políciou v prípade svojho brata
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi.
Autor TASR
Londýn 9. februára (TASR) - Britský kráľ Karol III. je pripravený preukázať podporu polícii, ak ho osloví v súvislosti s obvineniami, ktorým čelí jeho brat Andrew Mountbatten-Windsor, oznámil v pondelok Buckinghamský palác. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vyjadrenie britského kráľa prichádza niekoľko hodín po tom, ako polícia v regióne Thames Valley oznámila, že posudzuje tvrdenia, na základe ktorých poskytoval bývalý princ Andrew počas svojho pôsobenia vo funkcii osobitného zástupcu Spojeného kráľovstva pre obchod a investície dôverné dokumenty americkému sexuálnemu delikventovi Jeffereymu Epsteinovi.
„Kráľ jasne vyjadril... svoje hlboké znepokojenie nad obvineniami, ktoré naďalej vychádzajú najavo v súvislosti so správaním pána Mountbattena-Windsora,“ uviedol Buckinghamský palác vo vyhlásení.
„Hoci ku konkrétnym tvrdeniam by sa mal vyjadriť pán Mountbatten-Windsor, ak nás osloví polícia v Thames Valley, sme pripravení ju podporiť,“ dodal palác.
Mountbatten-Windsor bol Epsteinovým dlhoročným priateľom. Jeffrey Epstein, americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, sa stal škandálnym symbolom zneužívania maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. V auguste 2019 zomrel vo svojej väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Jej súčasťou je tiež e-mailová komunikácia z 30. novembra 2010. Vyplýva z nej, že Mountbatten-Windsor poslal Epsteinovi „správy o návštevách vo Vietname, Singapure, Hongkongu a Šen-čene“, ktoré sa týkali jeho vtedajšej cesty do juhovýchodnej Ázie.
V rámci funkcie osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície, ktorú brat britského kráľa zastával v rokoch 2001 až 2011, často propagoval britské obchodné záujmy v zahraničí.
Mountbatten-Windsor obvinenia v súvislosti s Epsteinom popiera. Jeho meno sa však v spisoch, ktorých súčasťou sú tiež fotografie, opakovane spomína.
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Mountbatten-Windsor bol už preto zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov.
