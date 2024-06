Karol III: Generácia Dňa D nezaváhala, keď prišla chvíľa čeliť skúške

Ver-sur-Mer 6. júna (TASR) - Spojenci pred 80 rokmi boli vystavení "najväčšej skúške" a my máme šťastie, že generácia Dňa D nezaváhala, keď prišla chvíľa čeliť jej, povedal britský kráľ Karol III. vo štvrtkovom prejave počas 80. výročia vylodenia v Normandii. TASR o tom informuje na základe staníc Sky News a BBC.



Kráľ si počas prejavu pri britskom pamätníku neďaleko Ver-sur-Mer uctil pamiatku veteránov a obetí Dňa D. "S najhlbším pocitom vďačnosti si na nich a na všetkých, ktorí slúžili v tom kritickom čase, spomíname," povedal britský panovník.



Podľa kráľových slov si pripomíname lekciu, ktorá sa nám v priebehu desaťročí opakovane vracia, a tou je, že "slobodné národy sa musia spojiť, aby sa postavili tyranii."



Karol III. vo svojom prejave uviedol, že veteránov je čoraz menej, preto je pre neho veľkou cťou, že sa mohol stretnúť s bojovníkmi Dňa D. Možnosť vypočuť si príbehy týchto veteránov z prvej ruky sa zmenšuje, ale kráľ poukázal na to, že je potrebné si pripomínať ich samotných a aj to, za čo bojovali a čo dosiahli.



Vyzdvihol spojenecké úsilie, a spoločný boj za svet, "v ktorom dobro a česť môžu byť základom života ľudí v každej krajine". Vo svojom prejave vyzval ľudí, aby sa naďalej snažili žiť podľa vzoru tých, ktorí sa zúčastnili na vylodení a tiež dodal, že sa modlí za to, aby sa už nikdy nezopakovala obeť, ktorú priniesli.



"Naša vďačnosť je neutíchajúca a náš obdiv večný," povedal kráľ na záver.



Karol III. po slávnostnom prejave položil k pamätníku v Normandii veniec a následne sa spoločne so svojou manželkou kráľovnou Kamilou presunul k veteránom.