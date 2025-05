Karol III.: Kanada čelí výzvam, ktoré sú pre nás bezprecedentné

Ottawa 27. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. v utorok vo svojej trónnej reči prednesenej na ustanovujúcom zasadnutí kanadského parlamentu v Ottawe v utorok zdôraznil nezávislosť Kanady a potvrdil jej suverenitu. Uviedol, že Kanaďania si vysoko cenia demokraciu, pluralizmus, právny štát, právo na sebaurčenie a slobodu a kanadská vláda je odhodlaná tieto hodnoty chrániť. Podľa panovníka sa Kanada v súvislosti s politikou novej administratívy USA nachádza v „kritických chvíľach“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Britského monarchu, ktorý je aj kanadskou hlavou štátu, pozval do Ottawy premiér Mark Carney. Trónna reč, ktorá v utorok zaznela v Senáte, bola prvým takýmto prejavom predneseným panovníkom po takmer polstoročí. Hoci prejav čítal kráľ, napísala ho kancelária kanadského premiéra, pričom v ňom stanovila priority vlády - jej zámerom je „budovať silnú Kanadu“ a v trónnej reči aj špecifikovala, ako to chce dosiahnuť, uviedla AFP.



V sérii nových politických návrhov, ktoré chce vláda Marka Carneyho realizovať, je rozšírenie zdravotných benefitov, zvýšenie dostupnosti bývania, zníženie daní a odstránenie obchodných bariér medzi kanadskými provinciami.



Kráľ hovoril aj o meniacom sa svete, ktorý si vyžaduje nové spojenectvá a vzťahy; o tom, že vzťah Kanady s USA sa mení a jej miesto vo svete rastie, vrátane spojenectiev s európskymi národmi.



Prejav obsahoval niekoľko odkazov na kanadskú suverenitu a na jeho konci sa Karol III. inšpiroval kanadskou hymnou, keď prízvukoval, že „pravý sever je skutočne silný a slobodný!“



AFP pripomenula, že britský panovník sa nikdy verejne nevyjadruje k politike, a tak Karol III. nekomentoval ani opakované vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa, že Kanada by sa mala stať 51. štátom americkej Únie. Pozorovatelia však veľmi pozorne sledovali, či sa Karol III. o zmene kvality vzťahov medzi Kanadou a USA nezmieni aspoň náznakom.



„Systém globálneho obchodu, ktorý síce nie je dokonalý, ale desaťročia pomáhal Kanaďanom zabezpečovať prosperitu, sa mení. Menia sa aj vzťahy Kanady s partnermi,“ priznal Karol III. vo svojom prejave. Vyzval na „jasný pohľad..., lebo svet je najnebezpečnejším a najneistejším od druhej svetovej vojny.“



„Kanada čelí výzvam, ktoré sú v našich životoch bezprecedentné,“ dodal.



Britská stanica BBC si všimla, že na úvod svojho prejavu Karol III. vyjadril úctu Algokinom - príslušníkom národa zo skupiny národov Anishinaabeg žijúcich v oblasti Veľkých jazier a Kanady, na ktorých území svoj prejav de facto predniesol – a vyzval na zmierenie všetkých etník Kanady.



Pozdĺž trasy, po ktorej kráľovský pár so sprievodom smeroval do parlamentu, sa od skorého rána schádzali skupiny ľudí, aby mali možnosť vidieť svojho panovníka. Atmosféra bola slávnostná, ľudia mávali kanadskými vlajkami, doplnila AFP.



Po trónnej reči sa kráľ Karol III. v sprievode svojej manželky kráľovnej Kamily presunul k pamätníku, kde položil veniec na pamiatku obetí vojen.