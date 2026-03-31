Karol III. koncom apríla navštívi USA napriek výzvam,aby cestu odložil
K návšteve dôjde k čase, keď prezident USA vyvíja tlak na britského premiéra Keira Starmera, aby Spojeným štátom poskytol pomoc vo vojne s Iránom.
Autor TASR
Londýn 31. marca (TASR) - Britský kráľ Karol III. koncom apríla navštívi Spojené štáty, kde sa zúčastní na oslavách 250. výročia americkej nezávislosti, potvrdil v utorok Buckinghamský palác. Do USA pôjde napriek výzvam na zrušenie alebo preloženie návštevy v dôsledku hrozieb súvisiacich s vojnou na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúr AFP a AP.
Cesta britského panovníka nadväzuje na štátnu návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý do Británie zavítal vlani v septembri.
Karol bol v Spojených štátoch celkovo už 19-krát, teraz tam však pôjde po prvý raz v pozícii britského panovníka. Jeho matka, zosnulá Alžbeta II., absolvovala štyri takéto štátne návštevy USA.
Cieľom cesty kráľa Karola a kráľovnej Kamily je vyzdvihnúť „historické väzby a moderné bilaterálne vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi“, uviedol Buckinghamský palác vo svojom vyhlásení.
Trump medzičasom na svojej sociálnej sieti Truth Social zdieľal príspevok, v ktorom napísal, že sa teší na stretnutie s kráľom, ktorého „veľmi rešpektuje“.
K návšteve dôjde k čase, keď prezident USA vyvíja tlak na britského premiéra Keira Starmera, aby Spojeným štátom poskytol pomoc vo vojne s Iránom. Trump od začiatku vojny na Blízkom východe opakovane kritizuje predsedu britskej vlády a obviňuje ho, že nerobí dosť na podporu USA. Starmer totiž Američanom nepovolil využívanie britských základní na útoky. Neskôr svoje rozhodnutie prehodnotil. Šéf Bieleho domu však uviedol, že vzťahy medzi USA a Britániou už nie sú také ako kedysi.
Americký vyslanec v Británii Warren Stephens minulý týždeň varoval, že zrušenie návštevy by bolo „veľkou chybou“.
V prieskume YouGov zverejnenom vo štvrtok, sa takmer polovica britských občanov vyjadrila, že je proti kráľovej návšteve USA, pričom len tretina si myslí, že by sa mala uskutočniť.
Kráľ pocestuje aj na Bermudy, ktoré sú britským zámorským územím. Tiež to bude jeho prvá návšteva tohto územia vo funkcii panovníka.
O návšteve kráľa Karola v USA ako prvý minulý týždeň informoval portál Politico. Podľa webu vystúpi s prejavom aj na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu USA.
Karolova návšteva potrvá od 27. do 30. apríla. Podľa Trumpových slov bude jej súčasťou aj spoločná večera v Bielom dome, ktorá je naplánovaná na 28. apríla.
