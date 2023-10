Karol III.: Na Keňanoch boli spáchané odporné násilné činy

Nairobi 31. októbra (TASR) - Britský kráľ Karol III. v utorok počas návštevy Kene vyhlásil, že násilnosti britskej koloniálnej správy voči Keňanom nie je možné nijako ospravedlniť. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej však týmito slovami neuspokojil výzvy na verejné ospravedlnenie.



"Na Keňanoch boli spáchané odporné a neospravedlniteľné násilné činy, keď viedli... bolestný boj za nezávislosť a suverenitu. A pre to nemôže existovať žiadne ospravedlnenie," povedal Karol na štátnom bankete, ktorý usporiadal kenský prezident William Ruto.



Britský kráľ by sa podľa vlastných slov v Keni rád stretol s ľuďmi, ktorých životy "tak ťažko postihlo" zlé zaobchádzanie zo strany koloniálnej správy.



"Nič z tohto nemôže zmeniť minulosť, ale tým, že sa k našej histórii postavíme úprimne a otvorene, môžeme azda ukázať silu nášho dnešného priateľstva a tak, dúfam, budeme môcť pokračovať v budovaní stále užšieho puta aj v nasledujúcich rokoch," poznamenal.



Karol (74) s manželkou kráľovnou Kamilou v utorok oficiálne odštartoval štvordňovú návštevu Kene. Ide o vôbec prvú návštevu Karola III. v niektorej z krajín britského Spoločenstva národov, odkedy sa stal kráľom v septembri minulého roka. Zároveň sa koná v čase, kedy sa Keňa pripravuje na oslavy 60. výročia nezávislosti od Británie.



Buckinghamský palác predtým na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) napísal, že návšteva sa zrejme zameria aj na "bolestivejšie aspekty" historického vzťahu Británie a Kene.



Kenská komisia pre ľudské práva v nedeľu vyzvala britského kráľa, aby sa "jednoznačne verejne ospravedlnil" a podnikol kroky smerujúce k vyplateniu odškodného za neľudské zaobchádzanie s kenskými občanmi zo strany britskej koloniálnej správy. Týka sa to aj obdobia nazývaného Povstanie Mau Mau z rokov 1952 – 1960, počas ktorého bolo zabitých približne 10.000 ľudí, najmä z kmeňa Kikujov, bojujúceho proti európskym osadníkom.