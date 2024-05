Karol III. odovzdal vojenský titul synovi Williamovi

Londýn 13. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. v pondelok na slávnostnej ceremónii odovzdal vysoký vojenský titul svojmu staršiemu synovi, princovi Williamovi. Išlo o zriedkavé spoločné vystúpenie dvojice v čase, keď sa kráľ po diagnostikovaní rakoviny postupne vracia k verejným povinnostiam. TASR správu prevzala z tlačových agentúr Reuters a AFP.



Karol III. odovzdal Williamovi titul hlavného plukovníka armádneho letectva, ktorý 75-ročný monarcha zastával 32 rokov, pred vrtuľníkom Apache a za prítomnosti personálu Armádneho leteckého múzea (AFM) v južnom Anglicku.



"Je to naozaj veľmi dobrý pilot," povedal Karol III. o svojom synovi, bývalom pilotovi pátracej a záchrannej helikoptéry Britského kráľovského letectva (RAF). Táto návšteva bola kráľovým najnovším záväzkom od jeho návratu do práce koncom apríla, takmer tri mesiace po tom, ako Buckinghamský palác oznámil, že sa lieči z bližšie nešpecifikovaného typu rakoviny.



William (41) si v marci a apríli dal na niekoľko týždňov pauzu od oficiálnych povinností člena kráľovskej rodiny a rozhodol sa tráviť čas so svojou manželkou Catherine a starať sa o ňu po tom, ako oznámila, že podstupuje preventívnu chemoterapiu z dôvodu nekonkretizovaného rakovinového ochorenia. William v piatok uviedol, že sa jej "darí dobre".



Karol III. na odovzdávacom ceremoniáli povedal, že sa lúči "so smútkom", ale armádne letectvo bude pod vedením jeho syna "silnieť". "Dávajte na seba pozor, a ani neviem vyjadriť, ako veľmi som hrdý na to, že som s vami mohol po celý ten čas spolupracovať," povedal kráľ.



Prevod titulu bol oznámený vlani v auguste po panovníkovom nástupe na trón. William v pondelok strávil čas s jednotkami, prezrel si výcvik, vybavenie a porozprával sa s vojakmi.



Kráľov mladší syn, princ Harry, je bývalý armádny kapitán a slúžil ako pilot vrtuľníka Apache v britskom armádnom letectve v Afganistane. Začiatkom roka 2020 však opustil kráľovskú rodinu a presťahoval sa so svojou americkou manželkou Meghan do USA, pričom sa odcudzil svojmu otcovi aj bratovi.