Karol III. poslal osobný odkaz Bidenovi po diagnostikovaní rakoviny

Londýn 20. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. poslal list americkému exprezidentovi Joeovi Bidenovi, oznámil to v pondelok Buckinghamský palác. Kráľ vyjadril Bidenovi podporu po tom, čo mu lekári diagnostikovali rakovinu prostaty, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Karol, ktorý sa taktiež lieči na bližšie nešpecifikovanú formu rakoviny, poslal Bidenovi osobný odkaz, v ktorom mu vyjadril podporu a zaželal všetko dobré.



Bývalého šéfa Bieleho domu minulý týždeň vyšetrili lekári pre problémy s močovým ústrojenstvom. V piatok mu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty. Podľa vyjadrenia jeho kancelárie sa metastázy rozšírili aj do kostí, avšak rakovina je citlivá na hormóny, čo umožňuje účinnú liečbu. AFP podotýka, že rakovina prostaty je najčastejšie diagnostikovaným typom rakoviny u mužov v Spojených štátov a Británii.



Biden (82) v pondelok na sociálnej sieti Instagram poďakoval verejnosti za správy vyjadrujúce podporu. „Rakovina sa nás všetkých dotýka,“ napísal exprezident k fotografii so svojou manželkou Jill. „Ďakujeme, že nás pozdvihujete láskou a podporou,“ dodal.



AFP pripomína, že britský panovník a exprezident Spojených štátov sa v uplynulých rokoch stretli niekoľkokrát. Biden sa v roku 2022 zúčastnil na pohrebe kráľovej Alžbety II. Na klimatickom summite COP26 v Glasgowe v roku 2021 rokoval s Karolom a následne aj s princom Williamom. V júli 2023 Biden navštívil britského kráľa na zámku Windsor. Biden v roku 2024 vyjadril obavy po tom, čo Karolovi III. diagnostikovali rakovinu.



Bidenovi vyjadrili podporu bývalí americkí prezidenti Barack Obama a Bill Clinton, jeho bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová, či šéf americkej diplomacie Marco Rubio, informuje stanica ABC News.



Súčasný prezident USA Donald Trump tiež podporil bývalého lídra. Zároveň však v pondelok posilnil špekulácie, že Bidenovu diagnózu tajili. Šéf Bieleho domu vyjadril „prekvapenie“ z toho, že sa o chorobe verejnosť nedozvedela už skôr, píše AFP.