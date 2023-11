Karol III. prednesie svoj prvý prejav v britskom parlamente

Londýn 7. novembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. v utorok prednesie svoj prvý prejav v britskom parlamente, ktorým otvorí aj jeho nové zasadnutie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Karol (74) v príhovore v Snemovni lordov - hornej komore parlamentu - predstaví návrhy zákonov, ktoré chce konzervatívna vláda Rishiho Sunaka zrealizovať do budúcoročných volieb.



Konzervatívci, ktorí sú pri moci od roku 2010, v posledných prieskumoch značne zaostávajú za Labouristickou stranou. "Kráľova reč predstavuje pre Sunaka jednu z posledných príležitostí, ako sa (politicky) presadiť," povedal Richard Carr, asistent profesora verejnej politiky a stratégie na britskej univerzite ARU.



Tento slávnostný príhovor, ktorý prednesie krátko popoludní SEČ, je Karolovým prvým príhovorom vo funkcii panovníka. V máji minulého roku v tejto tradícií zastupoval svoju zosnulú matku, kráľovnú Alžbetu II.



Hoci prejav bude prednášať britský kráľ, jeho text zostavila vláda. Podľa AFP v ňom budú okrem iného predstavené rozdielne prístupy, ktoré má vládna konzervatívna strana v oblasti životného prostredia a energetiky v porovnaní s opozičnou Labouristickou stranou Keira Starmera.



Britský premiér navrhne zákon o každoročnom udeľovaní nových licencií na projekty ťažby ropy a zemného plynu v Severnom mori, ktoré by mali znížiť závislosť Británie od energie zo zahraničia a vytvoriť nové pracovné miesta. V septembri tiež avizoval odklon od politík týkajúcich sa čistej energie.



Očakáva sa, že v prejave zaznejú aj prísnejšie usmernenia pre udeľovanie doživotných trestov a ukončenie praxe predčasného prepúšťania niektorých páchateľov násilných sexuálnych trestných činov. Podľa AFP Sunak pravdepodobne zahrnie do znenia prejavu aj postupný zákaz fajčenia či reformy zákonov o vlastníctve nehnuteľností.