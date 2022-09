FOTO: Karol III. pricestoval na návštevu Severného Írska

Britský kráľ Karol III. (uprostred vpravo) a Camilla, kráľovná manželka (uprostred vľavo) počas stretnutia s ľuďmi počas ich príchodu na zámok Hillsborough v severoírskom Belfaste 13. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Belfast 13. septembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. pricestoval v utorok do Severného Írska. Je to jeho prvá návšteva v tejto časti Spojeného kráľovstva, odkedy sa po smrti kráľovnej Alžbety II. stal panovníkom. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.Karola III. s kráľovskou manželkou Kamilou sa po prílete z Edinburghu presunul na zámok Hillsborough, ktorý je oficiálnou rezidenciou kráľovskej rodiny v Severnom Írsku. Oboch vítali v Belfaste davy ľudí.Najstarší syn zosnulej panovníčky ešte ako princ Charles Severné Írsko navštívil 39 krát, píše AFP. Toto územie od 60. rokov minulého storočia sužoval krvavý konflikt medzi väčšinovými protestantmi a menšinovými katolíkmi. V roku 1998 vstúpilo do platnosti prímerie, násilnosti sa tu však stále vyskytujú.V poslednom období sa vyostril spor medzi unionistami, ktorí podporujú zotrvanie v Spojenom kráľovstve, a írskymi nacionalistami, ktorí sú za zjednotenie s Írskou republikou, pripomína AFP.Nacionalistické politické strany v Severnom Írsku bojkotovali slávnostné vyhlásenie Karola III. za kráľa, na stretnutie s panovníkom sa však dostavia, píše AFP.