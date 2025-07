Karol III. s Macronom zdôraznili dôležitosť vzťahov medzi krajinami

Londýn 9. júla (TASR) - Britský kráľ Karol III. a francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok na bankete, ktorý sa konal na Windsorskom hrade, spoločne vyzdvihli význam vzťahov medzi ich krajinami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a stanice CNN.



Britský kráľ počas prípitku poukázal na spoločnú históriu a kultúru oboch národov a zároveň podčiarkol dôležitosť posilnenia ich vzťahov. „Skutočne verím v priateľstvo medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom (...) Som presvedčený, že je to nevyhnutné pre zachovanie našich slobôd a mieru v Európe,“ povedal hosťom, medzi ktorými boli aj slávne mená ako spevák Elton John a frontman skupiny The Rolling Stones, Mick Jagger.



Vo svojom príhovore britský panovník upozornil aj na to, že obe krajiny čelia „množstvu komplexných hrozieb, ktoré sa vynárajú z viacerých smerov“.



Macron vo svojom rozsiahlom polhodinovom prejave na bankete a niekoľko hodín predtým v budove britského parlamentu zvolil podobný tón a povedal, že obe krajiny musia spolupracovať na ochrane "medzinárodného poriadku" po roku 1945.



Francúzsky prezident zároveň zdôraznil, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko "musia opäť ukázať svetu, že naše spojenectvo môže všetko zmeniť". Dotkol sa aj rôznych ďalších tém vrátane nelegálnej migrácie cez Lamanšský prieliv, vojny na Ukrajine, či situácie na Blízkom východe, pričom vyzýval na bezpodmienečné prímerie v palestínskom Pásme Gazy.



Vyzval tiež Londýn, aby spolupracoval s Francúzskom na uznaní palestínskeho štátu, pričom tento krok označil za "jedinú cestu k mieru".



Francúzsky prezident po návšteve britského parlamentu v utorok odštartoval svoju trojdňovú oficiálnu návštevu Británie, ktorá je vôbec prvou návštevou hlavy štátu EÚ od brexitu.



V stredu bude Macron obedovať s britským premiérom Keirom Starmerom a vo štvrtok budú spoločne predsedať 37. francúzsko-britskému summitu, kde majú diskutovať o možnostiach posilnenia obranných väzieb. Vo štvrtok sa zúčastnia i na stretnutí koalície ochotných, kde sa bude rokovať o zvýšení podpory pre Ukrajinu, ale aj o prehlbovaní tlaku na Rusko, potvrdila v pondelok Starmerova kancelária.