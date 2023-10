Karol III. s manželkou Kamilou pricestovali na návštevu Kene

Nairobi 31. októbra (TASR) — Britský kráľ Karol III. s manželkou kráľovnou Kamilou v pondelok večer pricestovali na štvordňovú návštevu Kene. Informovala o tom agentúra AFP.



"Návšteva sa koná v čase, keď sa Keňa pripravuje na oslavy 60. výročia nezávislosti, a poukáže na silné a dynamické partnerstvo medzi Spojeným kráľovstvom a Keňou," uviedla vo vyhlásení britská diplomatická misia v Nairobi.



Návšteva sa oficiálne začne v utorok, keď kráľovský pár privíta kenský prezident William Ruto, a potrvá do 3. novembra. Karol III. sa počas dvoch dní stretne v hlavnom meste Nairobi s podnikateľmi, mladými Keňanmi a zúčastní sa na štátnom bankete.



Kráľovský pár následne odcestuje do prístavného mesta Mombasa, kde navštívi prírodnú rezerváciu a stretne sa s predstaviteľmi rôznych náboženstiev.



Buckinghamský palác predtým na sociálnej sieti X (predtým Twitter) napísal, že návšteva sa zrejme zameria aj na "bolestivejšie aspekty" historického vzťahu Británie a Kene.



Kenská komisia pre ľudské práva v nedeľu vyzvala britského kráľa, aby sa "jednoznačne verejne ospravedlnil" a zaplatil odškodné za neľudské zaobchádzanie s kenskými občanmi zo strany britskej koloniálnej správy.



Týka sa to aj obdobia nazývaného Povstanie Mau Mau z rokov 1952 – 1960, počas ktorého bolo zabitých približne 10.000 ľudí, najmä z kmeňa Kikujov, bojujúceho proti európskym osadníkom.



Návšteva Kene je prvou návštevou Karola III. v niektorej z krajín britského Spoločenstva národov od nástupu na trón v septembri minulého roka.