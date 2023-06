Karol III. sa ako jazdec na koni zúčastnil na vojenskej prehliadke

Londýn 17. júna (TASR) - Britský kráľ Karol III. sa v sobotu v Londýne zúčastnil na vojenskej prehliadke Trooping the Colours, ktorá sa tradične koná pri príležitosti panovníkových narodenín. Kráľ sprievod absolvoval na koni ako jazdec. TASR správu prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



Bola to Karolova prvá účasť na tejto prehliadke v úlohe vládnuceho panovníka. Kráľom sa stal vlani v septembri po smrti svojej matky Alžbety II., ktorá vládla viac než 70 rokov.



Táto prehliadka sa koná sa tradične v júni, hoci narodeniny má Karol III. až 14. novembra. Britskí panovníci však narodeniny oslavujú dvakrát - súkromne a aj formou verejnej oslavy, píše AFP.



Prehliadka sa začala sprievodom, na ktorom Karola na koňoch sprevádzali ho jeho starší syn a následník trónu princ William, jeho (Karolov) brat princ Edward i sestra princezná Anne. Karolova manželka kráľovná Camilla a Williamova manželka Catherine sa viezli v koči. Panovník sa naposledy na prehliadke ako jazdec zúčastnil v roku 1986, keď tak urobila Alžbeta II., pripomína AFP.



Na prehliadke sa tento zúčastňuje približne 1400 vojakov, 400 hudobníkov a 200 koní. Táto slávnosť má spojitosť so piatich peších plukov britskej armády v Londýne. Tie majú rôzne farby, aby vojaci počas bitky boli schopný rozoznať vlastné rady, píše AFP. Každý rok je na prehliadku vybraný jeden pluk.



V Londýne je počas sobotňajšej slávnosti horúce počasie, píše BBC a pripomína, že počas minulotýždňovej prehliadky plukov niekoľko vojakov omdlelo.



Na záver prehliadky sa uskutoční prelet akrobatickej letky Red Arrows britských vzdušných síl ponad Londýn.