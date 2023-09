Karol III. chce posilniť vzťahy medzi Britániou a Francúzskom

Paríž/Londýn 21. septembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. vo štvrtok vyhlásil, že Británia bude vždy jedným z najbližších spojencov a najlepších priateľov Francúzska. Urobil tak počas príhovoru vo francúzskom Senáte, hornej komore parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Zaväzujem sa, že počas obdobia, ktoré mi bolo ako kráľovi dopriate, urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som posilnil nenahraditeľný vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom," zdôraznil Karol III. počas svojho prejavu pred francúzskymi senátormi.



Obe krajiny by sa podľa neho mali spojiť v boji proti globálnym krízam v oblasti klímy a biodiverzity na základe novej verzie takzvanej Srdečnej dohody (Entente Cordiale) z roku 1904, ktorá spečatila vzťah medzi Londýnom a Parížom. "Chcel by som navrhnúť, aby sa z nej stala aj dohoda o udržateľnosti (Entente pour la Durabilité)," povedal britský kráľ.



Zdôraznil, že Británia i Francúzsko neoblomne podporujú Ukrajinu v tom, aby zvíťazila v boji proti ruskej agresii.



Karol III. počas prejavu pripomenul aj svoju matku, kráľovnú Alžbetu II., ktorá zomrela vlani v septembri. Vzťahy medzi Francúzskom a Britániou počas jej vládnutia označil za "zlatú niť, ktorá bude navždy žiariť".



Agentúra AFP píše, že prejav Karola sa zapíše do histórie, pretože ako prvý britský monarcha vystúpil v hlavnej sále francúzskeho Senátu. Alžbeta II. v roku 2004 rečnila iba v senátnej konferenčnej sále.



Karol III. s manželkou, kráľovnou Kamilou, pricestoval v stredu na trojdňovú štátnu návštevu Francúzska. V piatok britský kráľ zamieri do mesta Bordeaux na juhozápade krajiny, kde má okrem iného v pláne aj návštevu ekologickej vinice.



Britský kráľovský pár mal návštevu Francúzska pôvodne naplánovanú už na marec, napokon ju však zrušili pre násilné protesty proti dôchodkovej reforme, ktoré v tom čase vypukli vo viacerých francúzskych mestách. Karol III. namiesto toho navštívil len Nemecko. Bola to jeho prvá zahraničná cesta v role britského monarchu.