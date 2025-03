Karol III. sa na návšteve Vatikánu stretne s pápežom Františkom

Londýn 18. marca (TASR) - Britský kráľ Karol III. by mal počas aprílovej štátnej návštevy Vatikánu absolvovať audienciu u pápeža Františka. Vyplýva to z programu návštevy britského panovníka v Taliansku a vo Vatikáne, ktorý v noci na utorok zverejnil Buckinghamský palác. Podľa agentúry AP to značí, že Svätá stolica je optimistická a verí, že 88-ročný pápež sa dovtedy vráti k svojim povinnostiam. František sa v súčasnosti v rímskej Gemelliho nemocnici zotavuje z obojstranného zápalu pľúc, informuje o tom TASR.



Návšteva britského panovníka je podľa AP symbolickou snahou o nadviazanie užších vzťahov medzi katolíckou anglikánskou cirkvou, ktorá sa oddelila od Ríma v 16. storočí za vlády kráľa Henricha VIII. Karol III., ktorý je zároveň hlavou anglikánskej cirkvi, si od svojho nástupu na trón pred dva a pol rokom za svoju prioritu stanovil zbližovanie ľudí všetkých vierovyznaní.



Trojdňová návšteva britského panovníka v Taliansku a vo Vatikáne sa začne 7. apríla. Jedným z hlavných bodov programu bude historicky prvá návšteva britského kráľa v Bazilike svätého Pavla za hradbami od oddelenia anglikánskej cirkvi. Bazilika mala v stredoveku dôležitý význam pre anglických kráľov, ktorí vystupovali ako ochrancovia miestneho opátstva. Pod bazilikou je pochovaný apoštol Pavol.



V Ríme podľa Buckinghamského paláca Karol III. zdôrazní úzke vzťahy medzi Britániou a Talianskom. Stretne sa s prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérkou Giorgiou Meloniovou. DPA tiež upozorňuje, že ako prvý britský panovník vystúpi s prejavom pred oboma komorami talianskeho parlamentu.



S kráľovnou Camillou sa zúčastní aj na recepcii v severotalianskej Ravenne usporiadanej pri príležitosti 80. výročia oslobodenia regiónu od nacistov spojeneckými silami 10. apríla 1945.