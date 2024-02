Karol III. sa po diagnostikovaní rakoviny poďakoval ľuďom za podporu

Londýn 11. februára (TASR) - Britský kráľ Karol III. v sobotu vo svojom prvom vyhlásení od diagnostikovania rakoviny vyjadril svojim priaznivcom "srdečné poďakovanie". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Chcel by som sa čo najsrdečnejšie poďakovať za mnohé odkazy podpory a želania, ktoré som v uplynulých dňoch dostal. Ako vedia všetci, ktorých postihla rakovina, takéto láskavé myšlienky sú tou najväčšou útechou a vzpruhou," odkázal Karol III.



"Je rovnako povzbudivé počuť, ako zdieľanie informácií o mojej vlastnej diagnóze pomohlo podporiť pochopenie tohto ochorenia v radoch verejnosti a osvetliť prácu všetkých organizácií, ktoré podporujú pacientov s rakovinou a ich rodiny v Spojenom kráľovstve i vo svete," uviedol v posolstve 75-ročný panovník.



"Môj celoživotný obdiv k ich neúnavnej starostlivosti a obetavosti je o to väčší, že som to zažil osobne," napísal kráľ v liste, ktorý bol zverejnený na jeho webovej stránke, ako aj na účte kráľovskej rodiny na sociálnej sieti X.



Buckinghamský palác v pondelok oznámil, že Karolovi III. diagnostikovali rakovinu, začal sa liečiť a dal si pauzu od verejných povinností. Palác typ rakoviny nešpecifikoval, ale predpokladá sa, že nejde o rakovinu prostaty.



Táto diagnóza prišla len 17 mesiacov po tom, ako sa Karol III. ujal vlády po smrti svojej 96-ročnej matky, kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela 8. septembra 2022.



Kráľ sa momentálne zdržiava vo svojom vidieckom sídle Sandringham House, dopĺňa stanica BBC News. Rakovinu mu zistili v januári, keď sa liečil zo zväčšenej prostaty. Jeho povinnosti na určitých podujatiach prevzali vysoko postavení členovia kráľovskej rodiny vrátane kráľovnej Kamily a princa Williama.