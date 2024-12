Karol III. sa poďakoval zdravotníkom, ktorí sa oňho starali

Londýn 25. decembra (TASR) — Britský kráľ Karol III., ktorý sa lieči na bližšie nešpecifikovanú formu rakoviny, sa vo svojom stredajšom vianočnom príhovore poďakoval „obetavým“ lekárom a zdravotným sestrám, ktorí sa uplynulý rok starali o jeho zdravie i zdravie jeho rodiny. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy svetových agentúr.



„Rád by som vyjadril osobitnú vďaku obetavým lekárom a sestrám, ktorí mňa a ostatných členov mojej rodiny tento rok sprevádzali neistotou a obavami z choroby a dali nám potrebnú silu, starostlivosť a pohodlie,“ povedal 76-ročný panovník podľa agentúry DPA v nezvyčajne osobnom príhovore, ktorý televízie odvysielali zo záznamu.



Buckinghamský palác vo februári tohto roka oznámil, že kráľovi bola počas liečby nezhubného zväčšenia prostaty diagnostikovaná rakovina, nešpecifikoval však, o aký druh ide. Jeho lekári sú údajne spokojní s priebehom liečby, ktorá bude pokračovať aj v roku 2025. Kráľ aj napriek tomu plánuje pokračovať v cestách do zahraničia.



Krátko nato diagnostikovali rakovinu aj jeho neveste, princeznej Kate (42). Obaja dočasne prerušili výkon svojich povinností. Kate v septembri oznámila, že ukončila chemoterapiu.



„Všetci v určitom okamihu svojho života zažijeme nejakú formu utrpenia, či už duševného alebo fyzického," povedal britský panovník. Meradlom našej civilizácie podľa neho je to, „ako si navzájom pomáhame, či už sme veriaci alebo nie".



Karol III. si pre svoj tradičný prejav vybral symbolické miesto - kaplnku z 19. storočia vo štvrti Fitzrovia v centre Londýna, ktorá dlho slúžila ako nemocničná kaplnka.



Je to prvýkrát za viac ako desať rokov, čo vianočný príhovor nebol nahrávaný v kráľovskej rezidencii. Vianočný stromček, ktorý stál za kráľom, bol darovaný hospicu. Príhovor sprevádzali zábery, zachytávajúce stretnutie kráľa s ďalšími pacientmi s rakovinou.



Karol III. vo svojom prejave spomenul aj nepokoje vo viacerých britských mestách, ktoré v auguste a septembri vyvolali pravicoví extrémisti po zverejnení falošných správ, že muž, ktorý nožom zabil na tri dievčatá v tanečnej škole v Southporte, bol prisťahovalec a moslim. Kráľ povedal, že je hrdý na to, že obyvatelia reagovali na hnev a bezprávie tým, že sa spojili nielen pri obnove budov, ale aj medziľudských vzťahov.



Britský kráľ vyzdvihol kultúrnu, etnickú a náboženskú rozmanitosť Spoločenstva národov (Commonwealth), združujúceho zväčša bývalé britské kolónie. Venoval sa aj aktuálnym konfliktom vo svete: „V tento vianočný deň nemôžeme nemyslieť na tých, ktorých život každý ohrozujú ničivé následky konfliktov na Blízkom východe, vo východnej Európe, Afrike a inde.“ Príhovor ukončil výzvou na "mier na celom svete".