Karol III. sa vrátil do Londýna, za kráľa bude vyhlásený v sobotu

Auto s kráľom Charlesom III a Camillou, kráľovnou Consort, mieri do Buckinghamského paláca v Londýne v piatok 9. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 9. septembra (TASR) - Nového britského kráľa Karola III. vítajú pred Buckinghamským palácom davy ľudí. Panovník sa v piatok spolu so svojou manželkou Kamilou vrátil do Londýna po tom, čo vo štvrtok odcestoval na škótsky zámok Balmoral, kde vo veku 96 rokov zomrela jeho matka, kráľovná Alžbeta II. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Lietadlo s novým kráľom Karolom III. a jeho manželkou Kamilou v piatok popoludnia pristálo na základni RAF Northolt na západe Londýna.Lietadlo smerujúce z Aberdeenu, ktoré pristálo v britskej metropole o 13.35 h (14.35 h SELČ), na webstránke FlightRadar24 sledovalo vyše 150.000 ľudí, uvádza denník The Guardian.V piatok o 18.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) bude odvysielaný prvý kráľov prejav k národu.Za britského panovníka bude Karol III. oficiálne vyhlásený v sobotu ráno na stretnutí rady pre nástupníctvo trónu, na ktorom sa zúčastní aj jeho syn, princ William. V piatok to oznámil Buckinghamský palác. Po prvý raz bude táto udalosť odvysielaná naživo v televízii, píše stanica BBC.Britská rada, ktorá zasadá v Paláci svätého Jakuba v Londýne, aby oficiálne vyhlásila nástup nového monarchu na trón, sa zíde o 10.00 h miestneho času (11.00 h SELČ), pričom verejné vyhlásenie ohlasujúce nového kráľa bude prečítané z balkóna tohto paláca o 11.00 h (12.00 h SELČ).Na stretnutí sa zúčastnia tiež členovia kráľovskej rady, ministri a prípadne i bývalí ministri a expremiéri. Nový kráľ príde na druhú časť zasadnutia, aby urobil urobil slávnostné vyhlásenie a prísahu.