Karol III. sa zúčastní na prvej oficiálnej akcii LGBT+ veteránov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bronzovú sochu „Otvorený list“ navrhol umelecký kolektív Abraxas Academy so sídlom v Norfolku.

Londýn 27. októbra (TASR) - Britský kráľ Karol III. v pondelok odhalí pamätník príslušníkom ozbrojených zložiek z LGBT+ komunity pri svojom prvom oficiálnom vystúpení na ich podporu. TASR o tom píše podľa webu BBC.

Bronzovú sochu „Otvorený list“ navrhol umelecký kolektív Abraxas Academy so sídlom v Norfolku a v pondelok ju oficiálne odhalia v Národnom pamätnom arboréte v Staffordshire, pamätnom mieste Spojeného kráľovstva. Pripomína pokrčený kus papiera so slovami z osobných listov, ktoré boli použité ako dôkaz na usvedčenie ľudí z komunity LGBT+.

Do roku 2000 bola v britskej armáde homosexualita nezákonná. LGBT+ vojaci alebo vojačky (alebo ak boli ako homosexuálni vnímaní) čelili dotieravému vyšetrovaniu, disciplinárnym trestom, prepusteniu a v niektorých prípadoch aj väzeniu.

Nový pamätník je venovaný ľuďom z komunity LGBT+, ktorí v súčasnosti slúžia v ozbrojených silách, aj utrpeniu tých, ktorí v nich pôsobili počas zákazu.

Dotknutí veteráni tvrdia, že pamätník predstavuje „uzavretie“ desaťročí kampaní najprv za zmenu zákona a potom za tlak na vládu, aby prenasledovaným poskytla odškodné.

Pamätník LGBT+ veteránov je jedným zo 49 odporúčaní z nezávislej správy The Etherton Review z roku 2023, ktorú si objednala vláda. Zaoberala sa zaobchádzaním s LGBT+ veteránmi v období zákazu medzi rokmi 1967 až 2000. Autorom bol zosnulý lord Etherton, podľa ktorého zistenia poskytujú „šokujúce“ dôkazy o homofóbnej kultúre, šikanovaní a sexuálnych útokoch.

Premiér Keir Starmer povedal, že pamätník „je trvalou poctou statočnosti a službe týchto veteránov“.
