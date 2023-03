Karol III. udelil svojmu bratovi Edwardovi titul vojvoda z Edinburghu

Londýn 10. marca (TASR) - Britský kráľ Karol III. vymenoval v piatok svojho mladšieho brata princa Edwarda za nového vojvodu z Edinburghu. Kráľ tak svojmu bratovi udelil titul, ktorý predtým patril ich zosnulému otcovi princovi Filipovi. Oznámil to Buckinghamský palác, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Edward získal nový titul po tom, čo prevzal niekoľko úloh a aktivít svojho otca. Ide napríklad o program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE), ktorý dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti.



"Vojvoda a vojvodkyňa z Edinburghu sú hrdí, že budú pokračovať v odkaze princa Filipa pri presadzovaní príležitosti pre mladých ľudí s rozličným zázemím, aby dosiahli svoj plný potenciál," uviedol Buckinghamský palác vo vyhlásení, pričom odkazoval aj na Edwardovu manželku Sophiu.



Edward doteraz používal titul gróf z Wessexu. Získal ho po svojej svadbe v roku 1999. V roku 2019 mu jeho matka kráľovná Alžbeta pri príležitosti 55. narodenín udelila tiež titul gróf z Forfaru, pripomína Buckinghamský palác.



Titul vojvoda z Edinburghu získal princ Filip v roku 1947 po sobáši s Alžbetou a patril mu až do smrti v apríli 2021. Podľa agentúry AFP princ Filip uprednostňoval Edwarda ako dediča svojho titulu, no konečné rozhodnutie bolo na Karolovi.



Edward (59) sa tak v piatok stal posledným členom britskej kráľovskej rodiny, ktorý po nástupe Karola na trón nadobudol nový titul. Karol III. sa stal britským kráľom v septembri po smrti kráľovnej Alžbety II.



Nový titul nadobudol aj Karolov syn William, ktorý sa stal princom z Walesu. Titul princ a princezná získali začiatkom tohto týždňa aj deti Karolovho mladšieho syna Harryho, ktorý však už nie je pracujúcim členom kráľovskej rodiny.