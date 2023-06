Karol III. ukončil návštevu rumunského Sedmohradska

Viscri 6. júna (TASR) - Britský kráľ Karol III. ukončil v utorok návštevu rumunského regiónu Sedmohradsko, ktorý má podľa vlastných slov ako potomok valašského kniežaťa Vlada III. "v krvi". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



V posledný deň svojho pobytu zavítal panovník do dediny Viscri. Privítali ho desiatky miestnych obyvateľov a turistov z celého sveta, ktorí čakali za zábranami. Karolova návšteva Rumunska bola jeho prvou zahraničnou cestou od korunovácie 6. mája.



Kráľa minulý týždeň v piatok prijali s vojenskými poctami v prezidentskom paláci v hlavnom meste Bukurešť. Karol III. následne odcestoval do Sedmohradska, kde vlastní niekoľko nehnuteľností.



Navštívil obec Valea Zalanului, kde si vychutnal túru a absolvoval piknik s miestnymi obyvateľmi. Potom zamieril do Viscri. Táto dedina si získala jeho srdce v roku 1998, keď ju navštívil ešte ako princ z Walesu.



V roku 2006 si tam kúpil dom, pôvodne ako svoje občasné sídlo, neskôr ho premenili na múzeum venované botanike.



Karol III. minulý týždeň povedal, že "sa v Rumunsku vždy cítil ako doma", čím poukázal na svoje prepojenie s neslávne známym kniežaťom Vladom III. prostredníctvom prastarej matky - kráľovnej Márie. Knieža z 15. storočia, známe ako Vlad Narážač, bolo historickou inšpiráciou pre román "Dracula".



Karol III., horlivý ochranca životného prostredia, vyzdvihol Rumunsko za to, že je stále "domovom mnohých rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré inde v Európe a vo svete vymizli alebo sú ohrozené".



Rumunský prezident Klaus Iohannis ocenil kráľovo úsilie o obnovu Rumunska, vďaka ktorému si miestni obyvatelia uvedomili hodnotu svojich tradícií, zvykov a remesiel odovzdávaných z generácie na generáciu.