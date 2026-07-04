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Karol III.: USA a Spojené kráľovstvo budú brániť spoločné hodnoty
Koncom apríla 77-ročný panovník spolu s kráľovnou Camillou absolvoval štvordňovú štátnu návštevu Spojených štátov, ktoré boli pôvodne britské kolónie.
Autor TASR
Londýn 4. júla (TASR) - Kráľ Karol III. v sobotu v odkaze adresovanom obyvateľom USA a prezidentovi Donaldovi Trumpovi pri príležitosti 250. výročia nezávislosti ich krajiny uviedol, že Spojené štáty a Spojené kráľovstvo budú naďalej brániť „spoločné hodnoty“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Britský panovník na sociálnej sieti X napísal, že keď sa tieto dve krajiny „pozerajú v ústrety ďalším 250 rokom, nepochybujem, že budeme naďalej brániť naše spoločné hodnoty“, vrátane slobody a zásad právneho štátu.
Koncom apríla 77-ročný panovník spolu s kráľovnou Camillou absolvoval štvordňovú štátnu návštevu Spojených štátov, ktoré boli pôvodne britské kolónie. Cieľom cesty bolo napraviť naštrbené vzťahy medzi Washingtonom a Londýnom a britskými i americkými médiami bola hodnotená ako úspešná.
Kráľ v sobotu vyjadril presvedčenie, že „puto medzi našimi národmi... bude časom len silnieť“.
Kráľov typicky britský zmysel pre humor sa prejavil aj počas návštevy v USA. Počas jedného z prípitkov napríklad Trumpovi povedal: „Nedávno ste, pán prezident, povedali, že keby nebolo Spojených štátov, európske krajiny by hovorili po nemecky. Dovoľte mi povedať, že keby nebolo nás, vy by ste hovorili po francúzsky.“ Bol to odkaz na súperenie Francúzska a Británie v Severnej Amerike
Vtipkoval aj o prestavbe Bieleho domu slovami, že si všimol „úpravy“ v jeho východnom krídle, ktoré Trump nechal zbúrať pre výstavbu obrovskej sály za 400 miliónov dolárov. „Je mi ľúto, že musím pripomenúť, že aj my Briti sme sa v roku 1814 pokúsili o vlastnú prestavbu Bieleho domu,“ narážal na jeho vypálenie britskými jednotkami počas vojny za nezávislosť.
Pri stolovaní tiež poznamenal, že večera je „značným zlepšením oproti Bostonskému pitiu čaju“. Ako Boston Tea Party sa označuje protest obyvateľov tohto mesta 16. decembra 1773, ktorí vyhádzali z troch lodí náklad čaju do mora na protest proti britskému monopolu na jeho dovoz. Neskôr to viedlo 4. júla 1776 k prijatiu Deklarácie nezávislosti Spojených štátov.
Britský panovník na sociálnej sieti X napísal, že keď sa tieto dve krajiny „pozerajú v ústrety ďalším 250 rokom, nepochybujem, že budeme naďalej brániť naše spoločné hodnoty“, vrátane slobody a zásad právneho štátu.
Koncom apríla 77-ročný panovník spolu s kráľovnou Camillou absolvoval štvordňovú štátnu návštevu Spojených štátov, ktoré boli pôvodne britské kolónie. Cieľom cesty bolo napraviť naštrbené vzťahy medzi Washingtonom a Londýnom a britskými i americkými médiami bola hodnotená ako úspešná.
Kráľ v sobotu vyjadril presvedčenie, že „puto medzi našimi národmi... bude časom len silnieť“.
Kráľov typicky britský zmysel pre humor sa prejavil aj počas návštevy v USA. Počas jedného z prípitkov napríklad Trumpovi povedal: „Nedávno ste, pán prezident, povedali, že keby nebolo Spojených štátov, európske krajiny by hovorili po nemecky. Dovoľte mi povedať, že keby nebolo nás, vy by ste hovorili po francúzsky.“ Bol to odkaz na súperenie Francúzska a Británie v Severnej Amerike
Vtipkoval aj o prestavbe Bieleho domu slovami, že si všimol „úpravy“ v jeho východnom krídle, ktoré Trump nechal zbúrať pre výstavbu obrovskej sály za 400 miliónov dolárov. „Je mi ľúto, že musím pripomenúť, že aj my Briti sme sa v roku 1814 pokúsili o vlastnú prestavbu Bieleho domu,“ narážal na jeho vypálenie britskými jednotkami počas vojny za nezávislosť.
Pri stolovaní tiež poznamenal, že večera je „značným zlepšením oproti Bostonskému pitiu čaju“. Ako Boston Tea Party sa označuje protest obyvateľov tohto mesta 16. decembra 1773, ktorí vyhádzali z troch lodí náklad čaju do mora na protest proti britskému monopolu na jeho dovoz. Neskôr to viedlo 4. júla 1776 k prijatiu Deklarácie nezávislosti Spojených štátov.