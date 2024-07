Karol III. vymenoval Keira Starmera za nového premiéra

Londýn 5. júla (TASR) - Britský kráľ Karol III. v piatok vymenoval predsedu Labouristickej strany Keira Starmera za nového britského premiéra a poveril ho zostavením vlády. Oznámil to Buckinghamský palác, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP a britských médií.



Buckinghamský palác pri tejto príležitosti zverejnil fotografiu z audiencie, na ktorej si kráľ podáva so Starmerom ruku. Karol III. krátko predtým prijal rezignáciu expremiéra Rishiho Sunaka.



Starmerova Labouristická strana zvíťazila v piatkových parlamentných voľbách so ziskom najmenej 421 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni parlamentu. Konzervatívci, ktorí boli v krajine pri moci počas uplynulých 14 rokov, utrpeli pod vedením Sunaka drvivú porážku - snemovni budú mať podľa predbežných výsledkov len 121 poslancov.