Karol III. začne v Nemecku prvú zahraničnú návštevu v pozícii kráľa

Berlín 29. marca (TASR) - Britský kráľ Karol III. v stredu pricestuje na trojdňovú štátnu návštevu Nemecka. Je to jeho prvá zahraničná cesta, odkedy sa v vlani v septembri ujal vlády. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky týždenníka Die Zeit.



Karola a jeho manželku Kamilu privíta nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou Elke Büdenbenderovou pri Brandenburskej bráne v Berlíne.



Karol sa stredu večer sa zúčastní na štátnom bankete, ktorý organizuje Steinmeier. Vo štvrtok vystúpi s prejavom na pôde nemeckého parlamentu a stretne sa so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom. V piatok navštívi prístavné mesto Hamburg na severe Nemecka.



Rozhodnutie pozvať Karola III. na návštevu je všeobecne považované za pokus budovať mosty po brexite, píše AFP. Steinmeier to označil za dôležité európske gesto. "Táto návšteva len potvrdzuje blízke a srdečné priateľstvo medzi našimi krajinami a našimi občanmi," povedal prezident.



Karol už Nemecko navštívil 40-krát, píše AFP s odvolaním sa na údaje britského veľvyslanectva v Berlíne. Britský kráľovský pár bude počas návštevy ubytovaný v Hoteli Adlon Kempinsky. V uliciach mesta bude v stredu a vo štvrtok na bezpečnosť dohliadať približne 1000 policajtov.



Karol III. mal pôvodne do Nemecka pricestovať z Francúzka, kam mal doraziť 26. marca. Paríž a Londýn sa však dohodli na preložení termínu tejto cesty z dôvodu pokračujúcich protestov proti reforme dôchodkového systému vo Francúzsku.



Princ Charles sa britským panovníkom stal vlani v septembri po smrti svojej matky kráľovnej Alžbety II. Prijal meno Karol III. Jeho slávnostná korunovácia sa uskutoční 6. mája.