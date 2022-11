Karol III. žiada parlament, aby umožnil jeho súrodencom konať zaňho

Londýn 15. novembra (TASR) - Britský kráľ Karol III. požiadal v pondelok parlament, aby pozmenil zákon a umožnil tak ďalším dvom jeho súrodencom konať v jeho mene počas jeho neprítomnosti. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Kráľ vo vyhlásení, ktoré v jeho mene prečítali v Snemovni lordov, hornej komore britského parlamentu, žiada, aby sa počet štátnych právnych zástupcov rozšíril o jeho sestru princeznú Anne a jeho najmladšieho brata princa Edwarda.



Štátni právni zástupcovia, ktorí v neprítomnosti panovníka môžu vykonávať všetky jeho úlohy okrem tých najdôležitejších, ako je napríklad vymenovanie nového predsedu vlády, tradične zahŕňajú jeho manželku (manžela) a štyri dospelé osoby, ktoré sú najbližšie v nástupníckej línii na trón.



Karol III. má v súčasnosti za svojich štátnych právnych zástupcov kráľovnú manželku Kamilu, najstaršieho syna (a dediča trónu) princa Williama, mladšieho syna princa Harryho, mladšieho brata princa Andrewa a Andrewovu najstaršiu dcéru princeznú Beatrice.



To však viedlo ku kritike, pretože ani Andrew, ani Harry už nevykonávajú oficiálne kráľovské úlohy.



Andrew bol zbavený väčšiny svojich titulov a odvolaný z kráľovských funkcií pre škandál týkajúci sa jeho priateľstva so zosnulým americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom, odsúdeným za sexuálne delikty. Harry sa vzdal kráľovských povinností a presťahoval sa s manželkou Meghan do USA.



"Aby sa zabezpečila nepretržitá efektívnosť verejných záležitostí, keď nebudem k dispozícii – napríklad keď budem plniť oficiálne povinnosti v zahraničí –, potvrdzujem, že by som bol veľmi spokojný, keby parlament uznal za vhodné, aby sa počet osôb, ktoré môžu byť vyzvané, aby pôsobili ako štátni právni zástupcovia, rozšíril o moju sestru a brata," uvádza sa vo vyhlásení Karola III., ktorý v pondelok oslávil 74 rokov.



Táto zmena si bude vyžadovať, aby parlament zmenil podmienky príslušného zákona o regentstve.