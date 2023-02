Karol III.sa stretol s ukrajinskými vojakmi,ktorí sa cvičia v Anglicku

Londýn 20. februára (TASR) - Britský kráľ Karol III. sa v pondelok stretol s ukrajinskými brancami, ktorí absolvujú výcvik v grófstve Wiltshire na juhozápade Anglicka. TASR o tom informuje na základe správ staníc CNN a Sky News.



Karol III. sa vo výcvikom tábore prizeral tomu, ako Ukrajinci absolvujú cvičnú prestrelku či výcvik v tzv. zákopovej vojne. "Ste úžasní. Neviem, ako to robíte. Som plný obdivu," povedal jednému vyšších ukrajinských dôstojníkov.



Približne 200 ukrajinských brancov začalo už štvrtý z celkových piatich týždňov výcvikového programu, v priebehu ktorých dostanú vo Wiltshire základný bojový výcvik a následne sa vrátia bojovať na Ukrajinu.



Karol III. sa v sprievode náčelníka britského generálneho štábu Patricka Sandersa stretol aj so zahraničnými vojenskými inštruktormi z krajín ako Nový Zéland, Austrália, Kanada, Litva, Nórsko, Dánsko, Holandsko, Švédsko a Fínsko, uvádza denník The Guardian. Tí na území Spojeného kráľovstva cvičia Ukrajincov spoločne s inštruktormi britskej armády.