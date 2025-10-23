< sekcia Zahraničie
Karol je po 500 rokoch prvým britským kráľom,ktorý sa modlil s pápežom
Vatikán 23. októbra (TASR) - Kráľ Karol III. sa vo štvrtok vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Táto štátna návšteva sa zapíše do dejín ako prvá po 500 rokoch, keď sa britský panovník ako hlava anglikánskej cirkvi verejne modlil s pápežom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
AFP pripomenula, že britský panovník je hlavou anglikánskej cirkvi, ktorá vznikla v 16. storočí za vlády Henricha VIII., keď sa Anglicko odtrhlo od katolíckej cirkvi po tom, čo pápež odmietol anulovať jeho manželstvo s Katarínou Aragónskou. Tento rozkol viedol k stáročiam napätia, no v moderných časoch sú vzťahy medzi oboma cirkvami priateľské.
Kráľ Karol, ktorý má 76 rokov a momentálne podstupuje liečbu bližšie nešpecifikovanej rakoviny, navštívil Vatikán už päťkrát - ešte ako princ z Walesu - a stretol sa s troma pápežmi. Naposledy do Vatikánu zavítal 9. apríla, len niekoľko dní pred smrťou pápeža Františka, ktorý ho vtedy prijal na súkromnej audiencii.
Kráľ poslal na Františkov pohreb svojho syna princa Williama. Na Levovej inauguračnej omši britskú monarchiu zastupoval Karolov brat princ Edward, vojvoda z Edinburghu.
Kráľova návšteva vo Vatikáne sa koná v čase, keď katolícka cirkev slávi Jubilejný rok - celoročnú udalosť, ktorá sa zvyčajne koná každých 25 rokov a ktorá priláka do Vatikánu milióny pútnikov.
Britský kráľovský pár do Vatikánu pricestoval v čase, keď je britská kráľovská rodina opäť pod drobnohľadom kvôli väzbám princa Andrewa s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Škandál, ktorý tohto kráľovho brata prenasleduje už dlho, sa tento týždeň znovu rozhorel po zverejnení pamätí Epsteinovej žalobkyne Virginie Giuffreovej.
AFP pripomenula, že britský panovník je hlavou anglikánskej cirkvi, ktorá vznikla v 16. storočí za vlády Henricha VIII., keď sa Anglicko odtrhlo od katolíckej cirkvi po tom, čo pápež odmietol anulovať jeho manželstvo s Katarínou Aragónskou. Tento rozkol viedol k stáročiam napätia, no v moderných časoch sú vzťahy medzi oboma cirkvami priateľské.
Kráľ Karol, ktorý má 76 rokov a momentálne podstupuje liečbu bližšie nešpecifikovanej rakoviny, navštívil Vatikán už päťkrát - ešte ako princ z Walesu - a stretol sa s troma pápežmi. Naposledy do Vatikánu zavítal 9. apríla, len niekoľko dní pred smrťou pápeža Františka, ktorý ho vtedy prijal na súkromnej audiencii.
Kráľ poslal na Františkov pohreb svojho syna princa Williama. Na Levovej inauguračnej omši britskú monarchiu zastupoval Karolov brat princ Edward, vojvoda z Edinburghu.
Kráľova návšteva vo Vatikáne sa koná v čase, keď katolícka cirkev slávi Jubilejný rok - celoročnú udalosť, ktorá sa zvyčajne koná každých 25 rokov a ktorá priláka do Vatikánu milióny pútnikov.
Britský kráľovský pár do Vatikánu pricestoval v čase, keď je britská kráľovská rodina opäť pod drobnohľadom kvôli väzbám princa Andrewa s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Škandál, ktorý tohto kráľovho brata prenasleduje už dlho, sa tento týždeň znovu rozhorel po zverejnení pamätí Epsteinovej žalobkyne Virginie Giuffreovej.