Karol Nawrocki zložil prezidentskú prísahu

Nový poľský prezident Karol Nawrocki so svojou manželkou Martou Nawrockou sa zúčastňuje na slávnostnej inaugurácii vo Varšave v Poľsku, v stredu 6. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Profil nového poľského prezidenta



Karol Tadeusz Nawrocki sa narodil 3. marca 1983 v prístavnej metropole Gdansk. Po maturite na gymnáziu v rodnom meste študoval históriu na tamojšej univerzite, kde v roku 2008 získal magisterský titul. V roku 2023 ukončil na Gdanskej technickej univerzite postgraduálne štúdium MBA v odbore stratégia, programový a projektový manažment.



Od roku 2009 až do roku 2017 pôsobil na rôznych pozíciách vo varšavskom Inštitúte pamäti národa (IPN), kde pracoval na odhaľovaní historickej pravdy a jej popularizácii. V tomto období absolvoval na Gdanskej univerzite aj doktorandské štúdium histórie. V rokoch 2017 - 2021 stál na čele Múzea druhej svetovej vojny v Gdansku. Poľský Sejm ho 28. mája 2021 vymenoval za predsedu IPN a z tohto postu aj kandidoval na prezidenta.



Ako historik je autorom, resp. spoluautorom niekoľkých kníh a desiatok vedeckých a populárno-vedeckých článkov. Jeho hlavným odborom bola antikomunistická opozícia v komunistickom Poľsku, venoval sa tiež dejinám športu. Bol jedným z prvých historikov, ktorí sa začali venovať výskumu organizovaného zločinu v Poľskej ľudovej republike. Dostal vysoké štátne vyznamenania, v roku 2016 mu bol udelený Bronzový kríž za zásluhy a v roku 2021 Strieborný kríž za zásluhy. Obidve vyznamenania získal za zásluhy o dokumentovanie a pripomínanie si pravdy o najnovších dejinách Poľska.



Karol Nawrocki je ženatý. Má dve deti, syna Antonia a dcéru Katarzynu. Spoločne s manželkou Martou, ktorá ho aktívne podporovala v prezidentskej kampani, vychovali aj druhého syna Daniela, ktorý je jej dieťa z prvého vzťahu.



Svoju politickú kariéru začal 42-ročný Nawrocki v novembri 2024, keď sa ako nezávislý nestraník stal oficiálnym kandidátom opozičnej pravicovo konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v prezidentských voľbách. Začiatkom mája 2025, necelé tri týždne pred voľbami, ho ako konzervatívneho prezidentského kandidáta prijal v Bielom dome americký prezident Donald Trump, ktorý mu vyjadril podporu.



V prvom kole prezidentských volieb 18. mája 2025 skončil spomedzi 13 kandidátov druhý so ziskom 29,54 percenta hlasov. Spolu s víťazom prvého kola, varšavským primátorom Rafalom Trzaskowským, kandidátom vládnej Občianskej koalície (31,36 percenta) postúpili do druhého kola. Konalo sa 1. júna a Nawrocki uspel v tesnom súboji. Dostal 50,9 percenta hlasov, jeho rival 49,1 percenta.



Nawrocki si osvedčenie o zvolení do funkcie hlavy štátu prevzal od štátnej volebnej komisie 11. júna na varšavskom Kráľovskom zámku. Komora pre mimoriadnu kontrolu a verejné záležitosti poľského najvyššieho súdu 1. júla rozhodla, že výsledky prezidentských volieb sú právoplatné. Súdu bolo doručených celkovo viac ako 54.000 sťažností proti volebnému procesu, z čoho 21 bolo uznaných ako opodstatnených.



Zvolený prezident začal hneď vyvíjať aktivity. Už o dva dni uviedol, že chce, aby hlava štátu zohrávala kľúčovú úlohu pri formovaní bezpečnostnej politiky Poľska. Tá by podľa neho mala zahŕňať vojenský, civilný, operačný a analytický rozmer. Pripomenul záväzok z predvolebnej kampane vytvoriť armádu s minimálne 300.000 vojakmi. Medzitým už komunikoval s viacerými lídrami, na konci júla telefonicky hovoril tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Nový poľský prezident je zástanca tradičných hodnôt svojej krajiny. Presadzuje zníženie daní, chce podporovať poľský vidiek, vystupuje proti Európskej zelenej dohode (tzv. Green Dealu) a je za zastavenie migrácie.

Varšava 6. augusta (TASR) - Karol Nawrocki sa slávnostnou prísahou pred spoločným zhromaždením Sejmu a Senátu v stredu predpoludním ujal funkcie poľského prezidenta. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.„Preberajúc úrad prezidenta Poľskej republiky z vôle národa, slávnostne prisahám, že zostanem verný ustanoveniam Ústavy, budem neochvejne strážiť dôstojnosť národa, nezávislosť a bezpečnosť štátu a dobro vlasti a prosperita jej občanov budú vždy mojou najvyššou prioritou. Tak mi Boh pomáhaj,“ zneli slová, ktorými sa Nawrocki ujal úradu.Nasleduje prvý prejav prezidenta pred Sejmom, o ktorom zákon nedovoľuje viesť rozpravu. Po prejave prezident s ďalšími ústavnými zložia vence k pamätníkom pápeža Jána Pavla II. a k pamätníkom niekdajšieho prezidenta Lecha Kaczyňského a predsedu Sejmu Macieja Plažyňského, ktorí zahynuli v roku 2010 pri leteckom nešťastí neďaleko ruského Smolenska.