Karola III. bude korunovať canterburský arcibiskup Welby

Príslušníci armády odchádzajú z Buckinghamského paláca v centre Londýna v utorok 18. apríla 2023 skoro počas nočnej skúšky na korunováciu kráľa Karola III. Foto: TASR/AP

Londýn 18. apríla (TASR) - Korunovácia britského kráľa Karola III. sa uskutoční 6. mája vo Westminsterskom opátstve. V rámci slávnosti mu canterburský arcibiskup Justin Welby položí na hlavu korunu svätého Eduarda. Počas víkendu sa pri tejto príležitosti budú v Británii konať rôzne sprievodné podujatia a koncerty. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.Slávnosť vo Westminsterskom opátstve sa začne o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ). Karol spolu s manželkou Kamilou prídu v sprievode z Buckinghamského paláca. Po korunovácii sa k nim pripoja ďalší členovi kráľovskej rodiny a sprievod sa vráti do paláca, kde kráľ, kráľovná manželka a ďalší členovia rodiny vystúpia na balkón.Trasa sprievodu z paláca do opátstva má dĺžku 1,3 míle (2,1 kilometra) a vedie cez Trafalgarské námestie, ulicu Whitehall, či námestie Parliament Square neďaleko sídla britského parlamentu, spresňuje Sky News.Kráľ s manželkou sa budú do opátstva viezť v koči ťahanom šiestimi koňmi, ktorý bol vyrobený pri príležitosti diamantového jubilea predchádzajúcej panovníčky, Karolovej matky Alžbety II. Cestou naspäť použijú pozlátený koč, ktorý kráľovská rodina používa od korunovácie kráľa Viliama IV. v septembri 1831.Alžbeta bola korunovaná 2. júna 1953 a trasa sprievodu vtedy mala dĺžku päť míľ (vyše 8 kilometrov), píše Sky News. Panovníčka zomrela vlani v septembri a kráľom sa automaticky stal jej najstarší syn princ Charles, ktorý si zvolil meno Karol III.Korunovácie sa konajú vo Westminsterskom opátstve od roku 1066, keď bol za panovníka takto potvrdený Viliam I. Dobyvateľ, píše opátstvo na svojej webovej stránke. Karol III. bude 40. korunovaný kráľ.Slávnosť podľa Sky News bude pozostávať zo šiestich častí. Počas prejavu uznania (recognition) bude panovník stojaci vedľa korunovačného trónu predstavený všetkých prítomným. Nasleduje prísaha (oath), pomazanie posvätným olejom (anointing) a slávnostné uvedenie do úradu (investiture) - počas ktorého mu oblečú rúcho a odovzdajú korunovačné klenoty.Následne mu canterburský arcibiskup v rámci samotnej korunovácie (coronation) na hlavu položí korunu svätého Eduarda. Panovník sa posadí na trón, kde mu vzdajú česť členovia kráľovskej rodiny, cirkevní hodnostári a držitelia rytierskych titulov.V záverečnej časti (recess) kráľ prejde do kaplnky svätého Eduarda, kde si oblečie červené rúcho, na hlavu si nasadí britskú imperiálnu korunu a prevezme žezlo a ríšske jablko. Počas jeho odchodu zaznie britská štátna hymna.Korunovácia kráľovnej manželky Kamily bude kratšia a menej rozsiahla. Na hlavu jej položia korunu kráľovnej Márie, manželky kráľa Juraja V., píše denník The Guardian.Celkový počet hostí, ktorí prijali oficiálne pozvanie na korunováciu, ešte nie je známy. Očakáva sa však, že bude obsadených všetkých 2200 miest na sedenie v opátstve. Medzi účastníkmi budú členovia kráľovskej rodiny, britský premiér Rishi Sunak a zástupcovia z radov členov britského parlamentu, hlavy štátov a vedúci predstavitelia vlád z celého sveta.Účasť potvrdil aj Karolov mladší syn princ Harry, jeho manželka Meghan však zostane aj s deťmi v Kalifornii, píše Sky News. Tento pár sa v roku 2020 vzdal oficiálnych povinností v rámci kráľovskej rodiny a presťahoval sa do Kalifornie.V nedeľu 7. mája sa na hrade Windsor uskutoční korunovačný koncert, na ktorom sa predstavia spevácke zbory, skupina Take That, speváčka Katy Perry či spevák Lionel Richie. Viaceré miesta v krajine budú zvýraznené svetelnými efektami a ľudia majú možnosť schádzať sa v rámci svojich komunít.Korunováciu bude vysielať televízia a bude dostupná aj na internetových platformách vrátane webovej stránky Sky News či YouTube. Obyvatelia Británie ju budú môcť sledovať aj na viac než 50 veľkoplošných obrazovkách v rôznych mestách krajiny. Pondelok (8. máj) po korunovačnom víkende bude štátny sviatok. Úrady ľudí vyzývajú, aby počas tohto dňa organizovali svoje vlastné oslavy v rámci miestnych komunít, píše Sky News.Korunovácia Alžbety II. v roku 1953 bola ako prvá vysielaná v televízii a sledovalo ju viac než 20 miliónov televíznych divákov.