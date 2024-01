Karola III. prijali do nemocnice na operáciu zväčšenej prostaty

Londýn 26. januára (TASR) - Britského kráľa Karola III. v piatok dopoludnia prijali do súkromnej nemocnice v Londýne, kde sa podrobí operácii zväčšenej prostaty. Oznámil to Buckinghamský palác, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Karol III. (75) podstúpi liečbu na Londýnskej klinike, kde sa po operácii brucha zotavuje aj princezná Kate, ktorú kráľ po príchode navštívil.



"Kráľa dnes ráno prijali do londýnskej nemocnice na plánovanú liečbu... Jeho Veličenstvo by sa chcelo poďakovať všetkým, ktorí mu počas uplynulého týždňa poslali svoje priania, a s potešením konštatuje, že jeho diagnóza má pozitívny vplyv na povedomie o verejnom zdraví," uviedol vo vyhlásení Buckinghamský palác.



Karol III. nastúpil na britský tron pred 16 mesiacmi. Nezhubné ochorenie mu diagnostikovali 17. januára na vyšetrení, ktoré vyhľadal pre pociťovanie príznakov. Pred zákrokom zrušil svoje plány a lekári ho požiadali, aby odpočíval.