Karola III. vyzvali, aby odmietol schválenie zákona o Severnom Írsku

Londýn 10. augusta (TASR) - Britskému kráľovi Karolovi III. adresovali priamu žiadosť o odmietnutie schválenia či tzv. kráľovského súhlasu s kontroverzným návrhom zákona o riešení problematickej minulosti Severného Írska. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Proti návrhu zákona o konfliktoch v Severnom Írsku, známych aj pod názvom The Troubles, ktorý by poskytol imunitu pred trestným stíhaním za kriminálne činy ľuďom, ktorí spolupracovali s novým orgánom na vyhľadávanie informácií, sa zdvihla v Británii široká vlna odporu.



Severoírsky minister zahraničných vecí Chris Heaton-Harris uviedol, že návrh tohto zákona "nie je dokonalým riešením", ale dodal, že neexistuje ani žiadne absolútne riešenie vyrovnania sa s vlastnou minulosťou.



Politik verí, že návrh tohto zákona pomôže niektorým ľuďom nájsť odpovede, ktoré potrebujú. Dodal, že ide o skutočný pokus nájsť riešenie, uvádza DPA.



The Troubles boli etnonacionalistickým konfliktom v Severnom Írsku, ktorý trval približne 30 rokov - od konca 60. rokov do roku 1998. Konflikt sa zvyčajne považuje za ukončený Veľkopiatkovou dohodou z roku 1998.



Konflikt bol predovšetkým politický, ale mal tiež etnické a náboženské rozmery. Hlavnou otázkou tohto konfliktu bolo ústavné postavenie Severného Írska.