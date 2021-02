Kasianov: Mysliaci Rusi chápu, že vedenie krajiny Navaľného šikanuje

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Moskva 16. februára (TASR) - Predseda ruskej Strany národnej slobody (PARNAS) Michail Kasianov označil v utorok súdne procesy s opozičným politikom Alexejom Navaľným za vykonštruované a zacielené na široké masy.podľa Kasianova chápu, že vedenie krajiny šikanujeV rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy sa Kasianov vyjadril, že rovnako ako pred šiestimi rokmi zavraždený Boris Nemcov sa aj Navaľnyj, ktorý prežil otravu, stalopozície.Podľa Kasianova. Kasianov však súčasne dodal, že represie zo strany úradov vo vzťahu k Navaľnému a jeho podporovateľom sa zintenzívnia.Opozičný komunálny politik Iľja Jašin upozornil, že Navaľnému v súdnom procese v kauze údajného ohovárania veterána druhej svetovej vojnyodňatia slobody.Podobne ako Kasianov si aj Jašin myslí, že celá kauza je určená pre široké masy a televízie, aby Navaľného a hnutie na jeho podporu zdiskreditovali. V spravodajstve štátnych TV kanálov sa totiž dôrazne poukazuje na to, žev druhej svetovej vojne, upozornil Jašin.Podľa Jašina Navaľnyj vyvoláva na najvyšších miestach mocenského rebríčka v RuskuPrávnik Iľja Novikov pre Echo Moskvy analyzoval požiadavku prokuratúry na vznesenie nových obvinení voči Navaľnému, ktorá zaznela v utorok počas súdneho procesu v kauze ohovárania veterána.Prokuratúra požiadala vyšetrovateľov, aby preverili, či sa Navaľnyj svojimi výrokmi a poznámkami počas súdneho procesu nedopustil urážky sudkyne, prokurátorky i samotného poškodeného.Novikov poukázal na to, že ak by sasprávala tak ako Navaľnyj, okamžite by bola vykázaná zo súdnej siene aj pre oveľa menej expresívne výroky.tvrdí Novikov. Podľa jeho slov sa o Navaľného správaní v súdnej sienirokovalo aaj padlo rozhodnutieNovikov tiež poznamenal, že Navaľnéhoprístup k týmto novým obvineniamAdvokát zdôraznil, že to, čo sa deje na zasadaní súdu, jena inom mieste.Podľa Novikova bol tento scenár zrejmý od chvíle, ako sa Navaľnyj pred mesiacom vrátil do Ruska.Na tento súdny proces s Navaľným v utorok reagoval aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý na brífingu v Moskve vyhlásil, že urážanie veteránov je v Rusku neprijateľné.Súdne pojednávanie v tejto veci sa bude konať 20. februára. V tento deň sa však pred iným súdom v Moskve koná aj odvolacie konanie v kauze Yves Rocher, v ktorom bol Navaľnému zmenený podmienečný trest väzenia na nepodmienečný.