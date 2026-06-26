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Kásim: Dohoda Washingtonu a Teheránu je prejavom porážky USA a Izraela
Izrael sa podľa neho musí úplne a bezpodmienečne stiahnuť z územia Libanonu.
Autor TASR
Bejrút 26. júna (TASR) - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v piatok uviedol, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je vyhlásením porážky zo strany Izraela a USA. Izrael podľa jeho slov nemá inú možnosť, iba sa bezpodmienečne stiahnuť z libanonských oblastí, ktoré okupuje. Kásim zároveň odmietol normalizáciu vzťahov medzi Libanonom a Izraelom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Chceli veľkú vojnu... s cieľom eliminovať našu existenciu,“ povedal Kásim. „Boli sme schopní zastaviť túto agresiu a dosiahnuť veľké víťazstvo... Zničili sme izraelsko-americký projekt a vstúpili sme do novej fázy,“ pokračoval s tým, že Iránu sa podarilo dosiahnuť memorandum o porozumení, „ktoré je oficiálnym vyhlásením porážky Ameriky a Izraela“.
Izrael sa podľa neho musí úplne a bezpodmienečne stiahnuť z územia Libanonu. Kásim tvrdí, že izraelské jednotky nie sú v Libanone preto, že Hizballáh raketami útočil na židovský štát, ale preto, že chce túto krajinu pohltiť a okupovať, informuje stanica al-Džazíra.
Kásím taktiež vyzval libanonské orgány, aby „zjednotili sily proti nepriateľovi, prestali implementovať diktát mandátu a záujmy Ameriky a Izraela“.
Vodca Hizballáhu sa vyjadril v čase, keď vo Washingtone rokujú libanonskí a izraelskí predstavitelia. Kásim vyhlásil, že hnutie neakceptuje „žiadne normalizovanie, zrušenie stavu nepriateľstva, žiadne výhody pre Izrael a žiadnu čiastočnú prítomnosť na libanonskom území“. Izrael podľa jeho slov „musí odísť ponížený a porazený, a presne to sa aj stane“.
„Chceli veľkú vojnu... s cieľom eliminovať našu existenciu,“ povedal Kásim. „Boli sme schopní zastaviť túto agresiu a dosiahnuť veľké víťazstvo... Zničili sme izraelsko-americký projekt a vstúpili sme do novej fázy,“ pokračoval s tým, že Iránu sa podarilo dosiahnuť memorandum o porozumení, „ktoré je oficiálnym vyhlásením porážky Ameriky a Izraela“.
Izrael sa podľa neho musí úplne a bezpodmienečne stiahnuť z územia Libanonu. Kásim tvrdí, že izraelské jednotky nie sú v Libanone preto, že Hizballáh raketami útočil na židovský štát, ale preto, že chce túto krajinu pohltiť a okupovať, informuje stanica al-Džazíra.
Kásím taktiež vyzval libanonské orgány, aby „zjednotili sily proti nepriateľovi, prestali implementovať diktát mandátu a záujmy Ameriky a Izraela“.
Vodca Hizballáhu sa vyjadril v čase, keď vo Washingtone rokujú libanonskí a izraelskí predstavitelia. Kásim vyhlásil, že hnutie neakceptuje „žiadne normalizovanie, zrušenie stavu nepriateľstva, žiadne výhody pre Izrael a žiadnu čiastočnú prítomnosť na libanonskom území“. Izrael podľa jeho slov „musí odísť ponížený a porazený, a presne to sa aj stane“.