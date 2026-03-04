< sekcia Zahraničie
Kásim: Hizballáh je pripravený odolávať agresii Izraela a USA
V čase, keď generálny tajomník Kásim prednášal svoj prejav, izraelské lietadlá urobili dva nálety v okrese Mardžajún na juhu Libanonu.
Autor TASR
Bejrút 4. marca (TASR) - Libanonské proiránske šiitské hnutie Hizballáh bude vzdorovať „izraelsko-americkej agresii“ a nevzdá sa - napriek nerovnováhe síl, vyhlásil v stredu večer jeho zástupca a jeden z najvyšších predstaviteľov Naím Kásim v prejave vysielanom televíznou stanicou napojenou na politickú stranu Hizballáh.
V čase, keď generálny tajomník Kásim prednášal svoj prejav, izraelské lietadlá urobili dva nálety v okrese Mardžajún na juhu Libanonu. Informovali o tom spravodajský web L'Orient-Le Jour a agentúra AFP, píše TASR.
„Stojíme pred agresiou... našou voľbou je odolávať jej až po najvyššiu obetu a nepoddáme sa,“ vyhlásil Kásim vo svojom prvom verejnom vystúpení od začiatku izraelsko-amerických útokov na Irán a izraelských úderov na Hizballáh v Libanone.
Kásim odmietol tvrdenia, že súčasné boje začalo jeho hnutie, keď povedal, že „to, čo Izrael urobil po raketovej salve, nebola odpoveď. Bola to agresia, ktorá bola vopred pripravená.“
Vo svojom príhovore kritizoval aj libanonskú vládu: obvinil ju, že sa obrátila proti Hizballáhu, nepostavila sa agresii v podobe izraelských útokov, ktoré sú odvetou za ostreľovanie severu Izraela Hizballáhom, a prijala izraelské požiadavky.
Narážal tým na rozhodnutie libanonskej vlády, ktorá v pondelok oznámila „okamžitý zákaz“ vojenských aktivít militantného hnutia a požadovala, aby odovzdal svoje zbrane - mesiace po tom, čo sa zaviazal k postupnému odzbrojeniu. Splniť túto dohodu však opakovane odmietol.
Generálny tajomník v príhovore zdôraznil, že Hizballáh odmieta rokovať o svojom odzbrojení alebo ustúpiť pred americko-izraelskou agresiou. „Je to otázka prežitia... Našou voľbou je konfrontovať ich... Nikdy sa nevzdáme nepriateľovi, sme synovia Hasana Nasralláha,“ vyhlásil Kásim, pričom spomenul vodcu hnutia zabitého pri izraelských útokoch na Bejrút v septembri 2024.
Kásimove slová odzrkadľujú postoj Hizballáhu, ktorý sa v konflikte v Iráne angažoval po zabití iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, pričom ako prejav pomsty podniká raketové a dronové útoky na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda v odvete spustila útoky na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu.
Podľa Kásima by sa libanonská vláda v súčasnej situácii mala usilovať o obnovenie plnej suverenity krajiny, postaviť sa na obranu svojich občanov a podporiť právo jeho hnutia brániť sa až do ukončenia agresie a stiahnutia nepriateľských jednotiek z územia krajiny.
Kásim zároveň zdôraznil, že v prípade Izraela nejde len o útok proti jednej skupine - Hizballáhu, ale proti celému Libanonu a preto vyzval na na zachovanie národnej jednoty, najmä za súčasných okolností.
V čase, keď generálny tajomník Kásim prednášal svoj prejav, izraelské lietadlá urobili dva nálety v okrese Mardžajún na juhu Libanonu. Informovali o tom spravodajský web L'Orient-Le Jour a agentúra AFP, píše TASR.
„Stojíme pred agresiou... našou voľbou je odolávať jej až po najvyššiu obetu a nepoddáme sa,“ vyhlásil Kásim vo svojom prvom verejnom vystúpení od začiatku izraelsko-amerických útokov na Irán a izraelských úderov na Hizballáh v Libanone.
Kásim odmietol tvrdenia, že súčasné boje začalo jeho hnutie, keď povedal, že „to, čo Izrael urobil po raketovej salve, nebola odpoveď. Bola to agresia, ktorá bola vopred pripravená.“
Vo svojom príhovore kritizoval aj libanonskú vládu: obvinil ju, že sa obrátila proti Hizballáhu, nepostavila sa agresii v podobe izraelských útokov, ktoré sú odvetou za ostreľovanie severu Izraela Hizballáhom, a prijala izraelské požiadavky.
Narážal tým na rozhodnutie libanonskej vlády, ktorá v pondelok oznámila „okamžitý zákaz“ vojenských aktivít militantného hnutia a požadovala, aby odovzdal svoje zbrane - mesiace po tom, čo sa zaviazal k postupnému odzbrojeniu. Splniť túto dohodu však opakovane odmietol.
Generálny tajomník v príhovore zdôraznil, že Hizballáh odmieta rokovať o svojom odzbrojení alebo ustúpiť pred americko-izraelskou agresiou. „Je to otázka prežitia... Našou voľbou je konfrontovať ich... Nikdy sa nevzdáme nepriateľovi, sme synovia Hasana Nasralláha,“ vyhlásil Kásim, pričom spomenul vodcu hnutia zabitého pri izraelských útokoch na Bejrút v septembri 2024.
Kásimove slová odzrkadľujú postoj Hizballáhu, ktorý sa v konflikte v Iráne angažoval po zabití iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, pričom ako prejav pomsty podniká raketové a dronové útoky na obce a mestá na severe Izraela. Izraelská armáda v odvete spustila útoky na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu.
Podľa Kásima by sa libanonská vláda v súčasnej situácii mala usilovať o obnovenie plnej suverenity krajiny, postaviť sa na obranu svojich občanov a podporiť právo jeho hnutia brániť sa až do ukončenia agresie a stiahnutia nepriateľských jednotiek z územia krajiny.
Kásim zároveň zdôraznil, že v prípade Izraela nejde len o útok proti jednej skupine - Hizballáhu, ale proti celému Libanonu a preto vyzval na na zachovanie národnej jednoty, najmä za súčasných okolností.