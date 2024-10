Kásim: Hizballáh z tejto vojny nevyjde porazený

Bejrút 15. októbra (TASR) - Zástupca vodcu libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh Naím Kásim v utorok Izraelu odkázal, že jediným riešením súčasnej vojny je prímerie. Keďže však Izrael útočí na celý Libanon, Hizballáh má právo brániť sa a zaútočiť na akékoľvek miesto v Izraeli, "či už je to stred, sever alebo juh". Dodal, že Hizballáh prijal novú taktiku, aby Izraelu "spôsobil bolesť".



Kásim dodal, že Hizballáh z tejto vojny nevyjde porazený, pretože "Libanon je jeho zem". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a webu The Times of Israel (TOI).



Na margo prímeria Kásim spresnil, že Hizballáh o ňom nehovorí pre to, že by sa cítil slabý. Dodal, že ak Izrael prímerie nechce, Hizballáh bude vo svojich útokoch pokračovať.



Objasnil, že Hizballáh sa zameria na izraelskú armádu a jej veliteľské centrá a kasárne. Vysídlených bude ešte viac Izraelčanov a "státisíce, aj viac ako dva milióny, (ich) budú v nebezpečenstve kedykoľvek, v ktorúkoľvek hodinu, v ktorýkoľvek deň", varoval Kásim vo svojom prejave citovanom aj agentúrou Reuters.



Hizballáh už v nedeľu podnikol dronový útok na vojenskú základňu južne od mesta Haifa v centrálnej časti Izraela. Zahynuli pri ňom štyria 19-roční izraelskí vojaci a osem ďalších utrpelo zranenia. Podľa americkej spravodajskej stanice CNN sa zranilo viac ako 60 ľudí, čím sa tento útok radí k najkrvavejším v Izraeli od minuloročného vpádu palestínskych teroristických kománd na juh krajiny.



Reakcia na Kásimov príhovor nateraz nie je známa. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však v pondelok vyhlásil, že Izrael bude pokračovať v útokoch na Hizballáh "bez milosti, všade vo vnútri Libanonu – vrátane Bejrútu".



Vo svojom príhovore Kásim zdôraznil aj tesné spojenectvo Hizballáhu s Iránom a uviedol, že libanonské hnutie je "hrdé na Irán a jeho úlohu v regióne". Dodal, že odpor Hizballáhu proti Izraelu je legitímny a dodal, že "Libanon nemožno oddeliť od Palestíny".



V súvislosti so zabitím viacerých vplyvných lídrov Hizballáhu Kásim priznal, že "útok Izraela na naše vedenie bol tvrdý" a zasadil hnutiu hlbokú ranu.