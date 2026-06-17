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Kásim: Memorandum so Spojenými štátmi je víťazstvom iránskeho ľudu
Opätovne kritizoval priame rokovania libanonskej vlády s Izraelom.
Autor TASR
Bejrút 17. júna (TASR) - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v stredu vyhlásil, že memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe je veľkým víťazstvom iránskeho ľudu a vyzval libanonskú vládu, aby túto chvíľu využila a z juhu krajiny vyhnala izraelské sily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Opätovne kritizoval priame rokovania libanonskej vlády s Izraelom. Podľa neho by mali byť striktne limitované na otázky vzájomnej bezpečnosti a hlavným cieľom Bejrútu by mala byť obnova svojej suverenity.
„Rokovania s izraelským nepriateľom by sa mali začínať a končiť pri otázkach vzájomnej bezpečnosti... a žiadny návrh pod záštitou odzbrojenia (Hizballáhu) neprejde, keďže ide o izraelský recept na to, ako si všetko prisvojiť a zničiť krajinu,“ deklaroval Kásim.
Libanonský prezident Džúzíf Awn v stredu uviedol, že rokovania s Izraelom vo Washingtone nesúvisia s dohodou medzi USA a Iránom, ktorej cieľom je ukončiť konflikt na Blízkom východe.
„Dostali sme záruky a trváme na tom, že Libanon je v rámci rokovaní nezávislý, hoci podporujeme prímerie a každú krajinu, ktorá nám pomáha vrátane Iránu,“ uviedol Awn podľa vyhlásenia svojej kancelárie. „Zasahovanie do záležitostí Libanonu však nie je prípustné,“ zdôraznil.
Prezident dúfa, že piate kolo rokovaní, ktoré sa uskutoční budúci týždeň, „bude pozitívnejšie, najmä vzhľadom na veľký záujem americkej vlády o Libanon“.
„Libanonsky štát sa rozhoduje suverénne a po prvýkrát vedie rokovania sám, nikto nerokuje za nás,“ povedal Awn. „Uisťujem Libanoncov, že nás nikto neviaže na žiadnu inú krajinu a akékoľvek urovnanie sa udeje prostredníctvom nás, nie na náš úkor,“ dodal.
Hizballáh v pondelok poďakoval svojmu podporovateľovi Teheránu za to, že chcel zahrnúť Libanon do dohody s Washingtonom, a to napriek snahám Bejrútu. Hnutie v marci vtiahlo Libanon do vojny vypálením rakiet na Izrael a priame rokovania libanonskej vlády s Izraelom dôrazne odmieta.
Opätovne kritizoval priame rokovania libanonskej vlády s Izraelom. Podľa neho by mali byť striktne limitované na otázky vzájomnej bezpečnosti a hlavným cieľom Bejrútu by mala byť obnova svojej suverenity.
„Rokovania s izraelským nepriateľom by sa mali začínať a končiť pri otázkach vzájomnej bezpečnosti... a žiadny návrh pod záštitou odzbrojenia (Hizballáhu) neprejde, keďže ide o izraelský recept na to, ako si všetko prisvojiť a zničiť krajinu,“ deklaroval Kásim.
Libanonský prezident Džúzíf Awn v stredu uviedol, že rokovania s Izraelom vo Washingtone nesúvisia s dohodou medzi USA a Iránom, ktorej cieľom je ukončiť konflikt na Blízkom východe.
„Dostali sme záruky a trváme na tom, že Libanon je v rámci rokovaní nezávislý, hoci podporujeme prímerie a každú krajinu, ktorá nám pomáha vrátane Iránu,“ uviedol Awn podľa vyhlásenia svojej kancelárie. „Zasahovanie do záležitostí Libanonu však nie je prípustné,“ zdôraznil.
Prezident dúfa, že piate kolo rokovaní, ktoré sa uskutoční budúci týždeň, „bude pozitívnejšie, najmä vzhľadom na veľký záujem americkej vlády o Libanon“.
„Libanonsky štát sa rozhoduje suverénne a po prvýkrát vedie rokovania sám, nikto nerokuje za nás,“ povedal Awn. „Uisťujem Libanoncov, že nás nikto neviaže na žiadnu inú krajinu a akékoľvek urovnanie sa udeje prostredníctvom nás, nie na náš úkor,“ dodal.
Hizballáh v pondelok poďakoval svojmu podporovateľovi Teheránu za to, že chcel zahrnúť Libanon do dohody s Washingtonom, a to napriek snahám Bejrútu. Hnutie v marci vtiahlo Libanon do vojny vypálením rakiet na Izrael a priame rokovania libanonskej vlády s Izraelom dôrazne odmieta.