< sekcia Zahraničie
Kásim: Prímerie nemôže byť jednostranné, Hizballáh odpovie na útoky
Autor TASR
Bejrút 19. apríla (TASR) - Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v sobotu uviedol, že súčasné desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom nemôže byť jednostranné. Prisľúbil, že bojovníci tohto hnutia budú reagovať na izraelské útoky v Libanone, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Prímerie znamená úplne pozastavenie všetkých nepriateľských akcií. Pretože tomuto nepriateľovi nedôverujeme, bojovníci odporu zostanú v teréne s prstom na spúšti a na porušenia budú primerane reagovať,“ uviedol vodca hnutia vo vyhlásení, ktoré odvysielala libanonská televízia.
Konštatoval, že nemôže existovať jednostranné prímerie „len zo strany odporu,“ ale musí byť z oboch strán.
Kásim sa vyjadril po prvý raz od začiatku desaťdňového prímeria, ktoré vo štvrtok oznámil americký prezident Donald Trump. Jeho podmienky následne zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí.
Podľa slov vodcu militantov je „urážkou Libanonu,“ že USA diktujú znenie tohto prímeria a „hovoria v mene libanonskej vlády“.
„Dosť bolo podrobovania Libanonu týmto ponižovaniam prostredníctvom vyjednávania priamo s izraelským nepriateľom a počúvanie jeho diktátu, ako aj hanebného predstavenia vo Washingtone,“ povedal Kásim.
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny po tom, čo 2. marca vypálil rakety na Izrael. Urobil tak v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího, ktorý zahynul v prvý deň americko-izraelských úderov v Iráne.
Izrael následne začal s každodennými útokmi v Libanone a na juhu krajiny nasadil svoje jednotky.
Kásim vyjadril vďaku Iránu za „podporu a asistenciu“ a povedal, že Teherán ponechal Hormuzský prieliv zatvorený, pokým nebolo dosiahnuté prímerie v Libanone.
USA a Irán oznámili opätovné otvorenie Hormuzského prielivu len v piatok, no v sobotu iránska armáda uviedla, že prieliv je uzavretý, čo odôvodnila americkým rozhodnutím pokračovať v jeho blokáde.
AFP konštatuje, že libanonská vláda za posledný rok urobila niekoľko bezprecedentných krokov proti Hizballáhu vrátane prísľubu odzbrojiť toto hnutie.
Hizballáh tieto kroky odmietol, no Kásim tvrdí, že skupina je „otvorená plnej spolupráci s libanonskými orgánmi, začínajúc novú kapitolu...a využívajúc naše silné stránky v rámci stratégie národnej bezpečnosti“.
