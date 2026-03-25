Kásim: Vyjednávať s Izraelom pod paľbou by bola kapitulácia
Líder šiitského ozbrojeného hnutia libanonský ľud vyzval na zjednotenie. To sa dá podľa neho dosiahnuť, iba ak vláda zruší svoje rozhodnutie z 2. marca, ktorým zakázala vojenské aktivity Hizballáhu.
Autor TASR
Bejrút 25. marca (TASR) - Prípadné vyjednávanie s Izraelom pod pokračujúcou paľbou by šéf libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim považoval za kapituláciu celého Libanonu. Vládu v Bejrúte zároveň vyzval, aby zvrátila svoje rozhodnutie, ktorým začiatkom marca zakázala vojenské aktivity Hizballáhu. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
„Keď sa pod paľbou navrhujú rokovania s izraelským nepriateľom, ide o vynútenú kapituláciu,“ povedal Kásim. Odmietol iniciatívu libanonského prezidenta Džúzífa Awna začať priame rokovania s Izraelom, ktorý vodca Hizballáhu označila za „nepriateľa okupujúceho našu zem a ktorý každý deň útočí“.
Líder šiitského ozbrojeného hnutia libanonský ľud vyzval na zjednotenie. To sa dá podľa neho dosiahnuť, iba ak vláda zruší svoje rozhodnutie z 2. marca, ktorým zakázala vojenské aktivity Hizballáhu.
Izrael začal s intenzívnym vzdušnými útokmi a s vojenskou inváziou do južného Libanonu po tom, čo Teheránom podporovaný Hizballáh v odvete za zabitie najvyššieho vodcu Iránu raketami zaútočil na severný Izrael. Libanonská vláda následne zakázala vojenské aktivity Hizballábu, zákaz však nevynucuje silou a libanonská armáda sa drží mimo bojov medzi šiitskými militantmi a Izraelom.
Vláda v Libanone sa po vypuknutí konfliktu rozhodla zakázať všetky potenciálne vojenské aktivity iránskych Revolučných gárd, ktoré podľa libanonského premiéra Nawáfa Saláma velia operáciám Hizballáhu v konflikte s Izraelom. Zaviedla tiež vízovú povinnosť pre Iráncov vstupujúcich do krajiny a vyhostila iránskeho veľvyslanca.
