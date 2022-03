Kasparov exkluzívne pre ČT: Kým je Putin v Kremli, mier nebude

Ľudia oddychujú na stanici metra, ktorú využívajú ako protibombový úkryt v trinásty deň ruskej invázie na Ukrajine v utorok 8. marca 2022 v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Na snímke detské ihrisko pred zničenou bytovkou po ostreľovaní počas trinásteho dňa ruskej invázie na Ukrajine 8. marca 2022 v ukrajinskom meste Charkov. Foto: TASR/AP

Žena z ruského mesta Pskov drží svoju dcéru a plagát s nápisom "Som Ruska, prepáčte" počas protestu proti ruskej invázii na Ukrajine v kalifornskej Santa Monice v nedeľu 27. februára 2022. Foto: TASR/AP

Praha/New York 9. marca (TASR) - K agresii Ruska proti Ukrajine sa vyjadrila ďalšia významná svetová osobnosť, ruský mnohonásobný majster sveta v šachu Garri Kasparov, ktorý poskytol z New Yorku rozhovor programu Udalosti, komentáre vysielanom Českou televíziou (ČT). Podľa kritika Kremľa Kasparova je teraz poslednou "kartou" Putinovho režimu vyhrážanie sa jadrovými zbraňami a vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou by mohlo priniesť rýchle ukončenie konfliktu.Kasparov tiež povedal, že porážka ruskej armády na Ukrajine by nebola porážkou Ruska, ale režimu prezidenta Vladimira Putina.Proti vojne a Putinovi hlasno vystupujú Rusi, ktorí z krajiny odišli a patria dlhodobo ku kritikom tamojšieho autoritárskeho režimu, keďže s ním majú aj svoje osobné nepríjemné skúsenosti. Patrí k nim tiež majster sveta v šachu Kasparov, jeden z globálne najznámejších Putinových odporcov. Hovorí, že šachové analógie nie sú v prípade ruskej invázie namieste, pretože diktátori šach nehrajú.povedal Kasparov a dodal, že takouto Putinovou poslednou stávkou je vyhrážanie sa jadrovými zbraňami.domnieva sa.Kasparov je za uvalenie najtvrdších sankcií na Rusko. V rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že západné štáty by mali odvolať veľvyslancov z Moskvy, vylúčiť Rusko z Interpolu a zaviesť nad Ukrajinou bezletovú zónu. NATO sa však tejto myšlienke bráni, pretože by zónu muselo kontrolovať a tak by sa dostalo do priamej vojenskej konfrontácie s Ruskom.uviedol Kasparov. Podľa neho je bezletová zóna podmienkou najrýchlejšieho ukončenia konfliktu. Chápe síce riziká, pre ktoré sa predstavitelia Západu boja urobiť takýto krok, ale tvrdí, že teraz sú v lepšej pozícii, lebo. Ak Putin zvíťazí, bude v lepšej pozícii, preto je zavedenie bezletovej zóny nielen humanitárna otázka, ale aj otázka ochrany a obrany Európy pred ďalšou agresiou.Podľa Kasparova je dôležité, že proti vojne vyšli v Rusku protestovať do ulíc tisíce ľudí. Vedia, že ich polícia bude biť a budú zatknutí a môžu stráviť vo väzení až 13 rokov. Protivojnové nálady sú silné a pri každom ďalšom poklese životnej úrovne, pri vojenskej porážke na Ukrajine už Putinov režim nebude mať prostriedky na to, aby mal situáciu v Rusku pod kontrolou, predpokladá Kasparov.Na ruských oligarchov sa, ale Kasparov nevylučuje určitý zvrat, ak sa zhorší situácia pre Rusko a najbohatší ľudia sa budú chcieť zachrániť.Kasparov pre ČT dodáva:Otázkou však podľa neho je, či bude Putinovo okolie túto politiku zdieľať a plniť jeho rozkazy.uviedol Kasparov.Podľa neho má potom Rusko šancu vrátiť sa do medzinárodného spoločenstva - stane sa súčasťou globálnych riešení, a nie zdrojom problémov.konštatoval Kasparov pre program Udalosti, komentáre.