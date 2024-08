Kaspersky Lab chce vybudovať dátové centrum v južnej Číne

Peking 7. augusta (TASR) - Ruský výrobca antivírusového softvéru Kaspersky Lab plánuje výstavbu dátového centra v južnej Číne - s najväčšou pravdepodobnosťou v provincii Kuej-čou. Na tento účel sú už vyčlenené investície. Podľa agentúry TASS o tom tento týždeň napísal denník China Daily, ktorý sa odvolal na vyjadrenie výkonného riaditeľa spoločnosti Adriana Xiu.



Spoločnosť Kaspersky sa pred mesiacom stiahla z amerického trhu. Tento krok prišiel len necelý mesiac po tom, ako vláda Spojených štátov zakázala v USA predaj produktov spoločnosti z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť.



Pokiaľ ide o projekty v Číne, Kaspersky Lab sa tam chce okrem iného zamerať na riešenie problémov kybernetickej bezpečnosti, ktorým čelí čínsky biznis pri expanzii do zámoria.



Spoločnosť Kaspersky Lab sídli v Moskve, no pobočky má v 31 krajinách, pričom služby poskytuje viac ako 400 miliónom používateľom a 270.000 firmám vo vyše 200 krajinách.



Spojené štáty však koncom júna uvalili sankcie na 12 vedúcich predstaviteľov spoločnosti Kaspersky. Podľa vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí ruská spoločnosť podliehala "jurisdikcii, kontrole alebo riadeniu ruskej vlády, ktorá mohla využiť privilegovaný prístup na získanie citlivých údajov".



Okrem zákazu predaja antivírusového softvéru zaradilo americké ministerstvo obchodu tri subjekty spojené s touto firmou na zoznam spoločností, ktoré vzbudzujú obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti, a to pre ich spoluprácu s ruskými vojenskými a spravodajskými orgánmi.