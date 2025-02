Kata Tüttőová sa stala novou predsedníčkou Európskeho výboru regiónov

Brusel 20. februára (TASR) - Bývalá viceprimátorka Budapešti Kata Tüttőová bola vo štvrtok v Bruseli zvolená za novú predsedníčku Európskeho výboru regiónov (VR). Počas nasledujúceho dva a pol roka by mala byť hlavným hlasom regiónov a miest v Európskej únii, informuje TASR.



Socialistka Tüttőová po zvolení naznačila, že sa zameria na posilnenie miestnej demokracie, pokrok v oblasti klímy, súdržnosti a bývania, ako aj na zabezpečenie toho, aby mestá a regióny zohrávali kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti Európskej únie. Podľa jej slov plánuje chrániť "jeden z najdôležitejších nástrojov na stabilizáciu Únie - kohéznu politiku". V tomto smere sa spolieha aj na podporu maďarskej vlády.



Predseda vlády v španielskom autonómnom spoločenstve Andalúzia Juan Manuel Moreno sa stal 1. podpredsedom VR. Strana európskych socialistov (PES) na základe politickej dohody prenechá predsedníctvo Európskej ľudovej strane (EPP) v polovici mandátu VR (2025 - 2030), pričom po dva a pol roku by mal Tüttőovú nahradiť práve Moreno.



Členovia VR si počas ustanovujúceho plenárneho zasadnutia zvolili aj nových predsedov a podpredsedov šiestich politických komisií zhromaždenia a Komisie pre finančné a administratívne záležitosti.



Európsky výbor regiónov zastupuje miestne a regionálne orgány v celej Európskej únii a poskytuje poradenstvo o nových právnych predpisoch EÚ, ktoré majú vplyv na samosprávy (70 percent všetkých právnych predpisov EÚ).



Ide o politické zhromaždenie, ktoré združuje 329 členov a 329 náhradníkov zo všetkých členských štátov EÚ (zoskupených podľa politických strán a pod vedením predsedu), ktorí boli zvolení na miestnej alebo regionálnej úrovni (napríklad ako starostovia alebo predsedovia regiónu). Prichádzajú do Bruselu šesťkrát ročne, aby prediskutovali stanoviská k návrhom právnych predpisov a dohodli sa na uzneseniach o ďalších opatreniach EÚ.



Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament sa musia poradiť s VR v prípade navrhovania právnych predpisov z oblastí, ktoré sa týkajú miestnej a regionálnej samosprávy (napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna politika, hospodárska a sociálna súdržnosť, doprava, energetika a zmena klímy).