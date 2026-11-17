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Katáib Hizballáh sa odmieta stiahnuť zo základne pri Bagdade
Iracká vláda v pondelok nariadila armáde vstúpiť do oblasti mesta Džurf as-Sachar, ktorá je baštou tejto proiránskej šiitskej militantnej skupiny.
Autor TASR
Bagdad 17. novembra (TASR) - Iracké ozbrojené hnutie Katáib Hizballáh odmieta opustiť svoju základňu v blízkosti Bagdadu, pre agentúru AFP to v utorok povedal jeden z veliteľov hnutia. Iracká vláda v pondelok nariadila armáde vstúpiť do oblasti mesta Džurf as-Sachar, ktorá je baštou tejto proiránskej šiitskej militantnej skupiny, informuje TASR.
Iracký premiér Alí az-Zajdí v pondelok „nariadil ozbrojeným silám, aby vstúpili“ do oblasti Džurf as-Sacharu, ktorá sa nachádza južne od Bagdadu, potvrdil hovorca vlády pre štátnu agentúru INA. Dodal, že „bol stanovený termín, do ktorého musí ozbrojená frakcia túto oblasť opustiť“. Podľa bezpečnostného zdroja sa tak má stať do piatka.
Iracká vláda v sobotu oznámila, že vyšetrovacia komisia potvrdila, že v oblasti Džurf as-Sachar dochádza k pašovaniu ropy. Osoby zapletené do prípadu neidentifikovala, no nariadila, aby boli postúpené súdnym orgánom, a deviatich úradníkov zbavila funkcie.
Katáib Hizballáh tieto obvinenia odmieta a zo základne v Džurf as-Sachare sa podľa vlastných slov nestiahne. „K tomu nedôjde, ani keby sme mali zomrieť,“ povedal Abú Tálib as-Saídí, jeden z vojenských a duchovných lídrov hnutia.
Podľa irackého analytika Ahmada Júnisa je Zajdího rozhodnutie priamo konfrontovať šiitske milície, ktoré slúžia ako predĺžená ruka Iránu v krajine, mimoriadne riskantné. „Tieto skupiny preukázali nielen svoje vojenské schopnosti, ale aj ochotu použiť silu proti tým, ktorí spochybňujú ich vplyv. Ide o veľmi riskantnú skúšku autority vlády a dôsledky by mohli siahať ďaleko za politickú konfrontáciu,“ uviedol.
Iracký premiér, ktorý je vo funkcii iba šesť mesiacov, má v konfrontácii so šiitskymi skupinami politickú podporu Washingtonu. Americký prezident Donald Trump vyvíjal podľa Reuters na Zajdího tlak, aby odzbrojil milície. Tie zo solidarity s Teheránom po americko-izraelských útokoch na Irán zaútočili na americké vojenské zariadenia na Blízkom východe.
Iracký premiér Alí az-Zajdí v pondelok „nariadil ozbrojeným silám, aby vstúpili“ do oblasti Džurf as-Sacharu, ktorá sa nachádza južne od Bagdadu, potvrdil hovorca vlády pre štátnu agentúru INA. Dodal, že „bol stanovený termín, do ktorého musí ozbrojená frakcia túto oblasť opustiť“. Podľa bezpečnostného zdroja sa tak má stať do piatka.
Iracká vláda v sobotu oznámila, že vyšetrovacia komisia potvrdila, že v oblasti Džurf as-Sachar dochádza k pašovaniu ropy. Osoby zapletené do prípadu neidentifikovala, no nariadila, aby boli postúpené súdnym orgánom, a deviatich úradníkov zbavila funkcie.
Katáib Hizballáh tieto obvinenia odmieta a zo základne v Džurf as-Sachare sa podľa vlastných slov nestiahne. „K tomu nedôjde, ani keby sme mali zomrieť,“ povedal Abú Tálib as-Saídí, jeden z vojenských a duchovných lídrov hnutia.
Podľa irackého analytika Ahmada Júnisa je Zajdího rozhodnutie priamo konfrontovať šiitske milície, ktoré slúžia ako predĺžená ruka Iránu v krajine, mimoriadne riskantné. „Tieto skupiny preukázali nielen svoje vojenské schopnosti, ale aj ochotu použiť silu proti tým, ktorí spochybňujú ich vplyv. Ide o veľmi riskantnú skúšku autority vlády a dôsledky by mohli siahať ďaleko za politickú konfrontáciu,“ uviedol.
Iracký premiér, ktorý je vo funkcii iba šesť mesiacov, má v konfrontácii so šiitskymi skupinami politickú podporu Washingtonu. Americký prezident Donald Trump vyvíjal podľa Reuters na Zajdího tlak, aby odzbrojil milície. Tie zo solidarity s Teheránom po americko-izraelských útokoch na Irán zaútočili na americké vojenské zariadenia na Blízkom východe.