< sekcia Zahraničie
Katáib Hizballáh sa zaviazala pokračovať v džihádistickej činnosti
Iracký premiér Alí az-Zajdí od nástupu do úradu v máji prisľúbil obmedziť držanie zbraní výlučne na štát.
Autor TASR
Bagdad 30. mája (TASR) - Iracká ozbrojená skupina Katáib Hizballáh v sobotu uviedla, že bude pokračovať vo svojich „džihádistických akciách“. Skupina sa tak vyjadrila v čase, keď je Bagdad vystavený tlaku zo strany Spojených štátov, aby odzbrojil frakcie podporované Iránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Džihádistická činnosť je dnes kolektívnou povinnosťou a my ju budeme vykonávať v mene bratov, ktorí sa rozhodli opustiť ju,“ uviedol vo vyhlásení predstaviteľ tejto skupiny.
Po vypuknutí vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu voľná koalícia proiránskych šiitských militantných skupín Islamský odpor v Iraku (IRI) opakovane podnikla útoky dronmi a raketami na americké záujmy v Iraku. USA v reakcii podnikli útoky na zariadenia a základne patriace týmto skupinám vrátane Katáib Hizballáhu, pričom zabili desiatky ich členov.
Iracký premiér Alí az-Zajdí od nástupu do úradu v máji prisľúbil obmedziť držanie zbraní výlučne na štát.
Hoci niektoré frakcie preukázali ochotu pôsobiť v rámci štátnych inštitúcií, iné vrátane Katáib Hizballáh odmietajú diskutovať o odzbrojení pod tlakom USA.
Katáib Hizballáh je podľa predstaviteľa ochotná pracovať s ďalšími skupinami a je tiež pripravená zaplatiť za zbrane, ktoré tieto skupiny už nepotrebujú. Okrem toho je táto skupina pripravená „spolupracovať a zohrávať konštruktívnu úlohu“ prostredníctvom dohliadania na presun a uskladnenie zbraní a preberania špecializovaných zbraní, ako sú riadené strely. Konštatoval, že na tieto úlohy „nie sú v štátnych inštitúciách žiadni odborníci“.
Skupina trvá na tom, že nebude diskutovať o svojich zbraniach, pokiaľ budú v Kurdistane nasadené zahraničné jednotky medzinárodnej koalície vedenej USA. Koniec misie tejto koalície je naplánovaný do septembra.
Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí tento mesiac žiadal Irak, aby podnikol „konkrétne kroky“ na oddelenie štátu od proiránskych skupín. Obnovenie plnej podpory je podmienené „vylúčením teroristických milícií zo všetkých štátnych inštitúcií, zastavením ich financovania z irackého rozpočtu a ukončením vyplácania platov bojovníkom týchto milícií,“ spresnil americký predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.
„Džihádistická činnosť je dnes kolektívnou povinnosťou a my ju budeme vykonávať v mene bratov, ktorí sa rozhodli opustiť ju,“ uviedol vo vyhlásení predstaviteľ tejto skupiny.
Po vypuknutí vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu voľná koalícia proiránskych šiitských militantných skupín Islamský odpor v Iraku (IRI) opakovane podnikla útoky dronmi a raketami na americké záujmy v Iraku. USA v reakcii podnikli útoky na zariadenia a základne patriace týmto skupinám vrátane Katáib Hizballáhu, pričom zabili desiatky ich členov.
Iracký premiér Alí az-Zajdí od nástupu do úradu v máji prisľúbil obmedziť držanie zbraní výlučne na štát.
Hoci niektoré frakcie preukázali ochotu pôsobiť v rámci štátnych inštitúcií, iné vrátane Katáib Hizballáh odmietajú diskutovať o odzbrojení pod tlakom USA.
Katáib Hizballáh je podľa predstaviteľa ochotná pracovať s ďalšími skupinami a je tiež pripravená zaplatiť za zbrane, ktoré tieto skupiny už nepotrebujú. Okrem toho je táto skupina pripravená „spolupracovať a zohrávať konštruktívnu úlohu“ prostredníctvom dohliadania na presun a uskladnenie zbraní a preberania špecializovaných zbraní, ako sú riadené strely. Konštatoval, že na tieto úlohy „nie sú v štátnych inštitúciách žiadni odborníci“.
Skupina trvá na tom, že nebude diskutovať o svojich zbraniach, pokiaľ budú v Kurdistane nasadené zahraničné jednotky medzinárodnej koalície vedenej USA. Koniec misie tejto koalície je naplánovaný do septembra.
Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí tento mesiac žiadal Irak, aby podnikol „konkrétne kroky“ na oddelenie štátu od proiránskych skupín. Obnovenie plnej podpory je podmienené „vylúčením teroristických milícií zo všetkých štátnych inštitúcií, zastavením ich financovania z irackého rozpočtu a ukončením vyplácania platov bojovníkom týchto milícií,“ spresnil americký predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.