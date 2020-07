Katalánska väzenská správa chce uvoľniť režim odsúdeným separatistom

Barcelona 2. júla (TASR) - Katalánska väzenská správa vo štvrtok navrhla čiastočné uvoľnenie režimu pre bývalých separatistických lídrov odsúdených za účasť na neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP.



Uvoľnenie režimu by v praxi znamenalo, že odsúdení by od pondelka do piatku mohli zariadenie na výkon trestu v priebehu dňa opustiť, avšak noc by trávili v jeho priestoroch. Cez víkendy by ale mohli ostať doma.



Návrh teraz preskúma katalánske ministerstvo spravodlivosti. Vzhľadom na to, že v regionálnom katalánskom parlamente majú prevahu separatistické strany, sa ale očakáva jeho schválenie.



Za správu väzníc v Katalánsku je zodpovedná práve autonómna vláda pozostávajúca z dvoch separatistických strán, ktorá vznikla po regionálnych voľbách z decembra 2017. Skutočnosť, že k uvoľneniu režimu pre odsúdených politikov nepristúpila už dávno, kritizovali niektoré radikálnejšie skupiny presadzujúce nezávislosť Katalánska.



Aj keď bude návrh schválený, stále môže byť napadnutý súdnou cestou, alebo aj na španielskom najvyššom súde, ktorý separatistov odsúdil.



V októbri 2017 boli deviati vysoko postavení prívrženci katalánskej nezávislosti odsúdení na tresty odňatia slobody vo výške 9 až 13 rokov. Berúc do úvahy aj ich čas strávený vo vyšetrovacej väzbe, všetci deviati sú za mrežami už viac ako dva roky. Počas ich pobytu za mrežami im však bolo pravidelne umožnené opúšťať väzenie za účelom práce alebo dobrovoľníckej činnosti, čo si vyslúžilo ostrú kritiku najmä z radov stúpencov jednotného Španielska.



Vedenie troch väzníc, v ktorých sa separatisti nachádzajú, vyjadrilo jednomyseľnú podporu pre zmiernenie režimu pre všetkých deviatich separatistov.



Snahy Katalánska o sebaurčenie dosiahli svoj vrchol v roku 2017, keď sa v tomto regióne konalo jednostranne vyhlásené referendum o nezávislosti, ktoré španielske súdy označili za protiústavné a nezákonné. Táto situácia spôsobila v Španielsku najväčšiu politickú krízu za posledné desaťročia.



Madrid následne v Katalánsku nakrátko obnovil svoju priamu vládu a vyhlásil nové voľby do regionálneho parlamentu.