Katalánska vláda uvoľnila opatrenia v meste Lleida a jeho okolí

Barcelona 29. júla (TASR) - Katalánska vláda od stredy uvoľnila v meste Lleida a ďalších šiestich obciach okresu Segria opatrenia, ktoré boli opätovne zavedené v júli z dôvodu nárastu počtu prípadov koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



Oblasť v okolí Lleidy, ktorá leží približne 150 kilometrov západne od Barcelony, úrady izolovali už 4. júla. Vláda od 13. júla opatrenia sprísnila a obmedzila i pohyb osôb.



"Opatrenia zavedené počas predchádzajúcich týždňov znížili v oblasti Lleidy reprodukčné číslo vírusu (R0)," povedal katalánsky premiér Quim Torra. Pokles R0 podľa neho potvrdzuje, že šírenie nákazy sa darí dostať pod kontrolu.



Katalánska ministerka zdravotníctva Alba Vergésová v stredu oznámila koniec izolácie a vysvetlila nové opatrenia katalánskeho úradu civilnej ochrany (Procicat), ktoré vstúpia do platnosti vo štvrtok na dobu 15 dní, uvádza na svojej stránke denník El Periódico de Catalunya.



Bary a reštaurácie môžu byť odteraz otvorené do polnoci a zákazníkov smú obsluhovať na terasách.



Katalánska regionálna vláda nariadila od 18. júla zatvorenie kín, divadiel a nočných klubov v Barcelone. Obyvateľov katalánskej metropoly vyzvala, aby nevychádzali z domu, ak to nie je absolútne nevyhnutné.