Katalánska vláda žiada EÚ o kroky voči údajnému zneužitiu softvéru

Madrid 20. apríla (TASR) - Katalánska vláda požiadala v utorok Európsku komisiu a súdne orgány EÚ, aby podnikli právne kroky v spojitosti so škandálom okolo softvéru, ktorý španielska vláda údajne použila na sledovanie katalánskych politikov i ďalších osobností. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, Reuters a vyhlásenia katalánskej vlády na sociálnej sieti Twitter.tweetovala katalánska vláda. Takisto vyzvala Európsky parlament a ďalšie inštitúcie, aby prípady hromadného sledovania vyšetrili.Organizácia Citizen Lab, špecializujúca sa na problematiku kybernetickej bezpečnosti, v pondelok informovala o možnom zneužití izraelského systému Pegasus na sledovanie elektronických zariadení s cieľom špionáže.Cieľom systém Pegasus a ďalšieho systému vyvinutého inou izraelskou firmou – Candiru – bolo najmenej 65 osôb z Katalánska, ktoré podporujú nezávislosť tohto regiónu. Boli medzi nimi volení zástupcovia, lídri občianskej spoločnosti i právnici, vysvetľuje AP.Hovorkyňa španielskej vlády Isabel Rodríguezová v utorok špionáž poprela. Vláda podľa jej slov bude plne spolupracovať s akýmkoľvek vyšetrovaním týchto obvinení, píše Reuters.Citizen Lab však uviedol, že našiel prepojenie s jedným či viacerými subjektmi vo vnútri španielskej vlády.Šéf katalánskej regionálnej vlády Pere Aragones povedal, že vzťahy s ústrednou vládou v Madride nemôžu pokračovať tak, ako obyčajne, kým vláda premiéra Pedra Sáncheza túto údajnú špionáž voči predstaviteľom katalánskej vlády plne nevyšetrí. Aragonesov telefón bol takisto údajne zasiahnutý v období, keď tento politik pôsobil ako katalánsky vicepremiér, približuje AP.Katalánsko podľa jeho slov nikdy neodstúpi od rokovaní so španielskou vládou, píše na svojej webovej stránke denník El País.povedal Aragones.Pegasus je špionážny softvér izraelskej firmy NSO Group. Po preniknutí do elektronického zariadenia môže nepozorovane pristupovať ku všetkým údajom a odosielať ich cez internet.NSO Group a Candiru čelia kritike zo strany organizácií podporujúcich ľudské práva za narúšanie súkromia používateľov a takisto čelia súdnemu konaniu zo strany viacerých technologických firiem, vysvetľuje AP. Spoločnosti tvrdia, že svoj softvér predávajú len vládnym úradom s cieľom zamerať sa na zločincov a teroristov.Európsky parlament v utorok oznámil, že zriadil vyšetrovaciu komisiu v súvislosti so škandálom okolo softvéru Pegasus, ktorý využívali viaceré vlády členských krajín EÚ na špehovanie politikov, diplomatov, novinárov, poslancov či rôznych osobností.