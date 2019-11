Katalánske hnutie Demokratické cunami plánuje tri dni protestov

Madrid 8. novembra (TASR) - Katalánske hnutie bojujúce za nezávislosť regiónu od Španielska dnes oznámilo, že od 11. do 13. novembra organizuje nepretržité protesty. Bližšie detaily zatiaľ nie sú známe, ale hnutie Demokratické cunami avizovalo, že ide o jeho doteraz najambicióznejšiu akciu. Informovala o tom v piatok agentúra Catalan New Agency (CNA).



Hnutie Demokratické cunami má na sociálnej sieti Telegram už 394 000 sledovateľov. Známym sa stalo po nedávnom obsadení areálu letiska v Barcelone a pouličných nepokojoch v uliciach katalánskej metropoly.



Tie vypukli po oznámení verdiktu nad deviatimi predstaviteľmi hnutia za katalánsku nezávislosť, ktorí boli súdení v súvislosti s referendom o odštiepení sa regiónu od Španielska. Plebiscit sa konal 1. októbra 2017 napriek zákazu španielskych úradov.



Hnutie Demokratické cunami v piatok vyzvalo svojich priaznivcov, aby sa pripravili na "tri dni trvajúci 11. september".



Katalánsko v tento deň slávi svoj národný sviatok zvaný La Diada, ktorý sa v posledných rokoch čoraz častejšie spájal so snahou regiónu o nezávislosť a sprevádzali ho demonštrácie a protesty proti politike Madridu.



Hnutie vyzvalo svojich prívržencov, aby si v stanovené dni vzali v práci dovolenku. Majú sa tiež pripraviť na spanie pod holým nebom alebo cestovanie a zobrať si preto náhradné oblečenie, powerbanku k mobilu, jedlo, spací vak a stan. Očakáva sa od nich tiež "nenásilný postoj".



Demokratické cunami si chce pripravenosť na svoju trojdňovú akciu otestovať v sobotu, keď v Španielsku bude platiť volebné moratórium pred nedeľnými parlamentnými voľbami.



Aj keď sú v tento deň politické zhromaždenia zakázané, na základe rozhodnutia ústavného súdu z roku 2010 sú povolené demonštrácie, ak ich schopnosť ovplyvniť hlasovanie je obmedzená.



Demokratické cunami tak v piatok potvrdilo, že na sobotu naplánovalo "stovky kultúrnych a protestných" aktivít vo viac ako 200 mestách po celom Katalánsku a v niekoľkých lokalitách na Baleárskych ostrovoch. Pripravené sú aj koncerty a čítania poézie. Aktivisti majú v pláne viesť aj workshopy o právach a slobodách.



V súvislosti s protestmi, ktoré sa v Katalánsku už konali alebo sú avizované, španielska vláda prijala sériu preventívnych opatrení. Medzi nimi je aj vyslanie policajných posíl do regiónu a prijatie vládneho výnosu, ktorým sa obmedzil alebo úplne zablokoval prístup k webovým stránkam a spravodajským portálom predstavujúcim "ohrozenie verejného poriadku".



Napriek tomuto výnosu má hnutie Demokratické cunami v Katalánsku naďalej veľmi silnú podporu. Jeho vedenie avizovalo, že od soboty 9. novembra bude konanie každej akcie oznámené na sieťach Telegram, Twitter a Instagram.